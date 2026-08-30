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Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yürek yakan anma: 'Yüz yıldır yalnız gibiyim'
Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yürek yakan anma: "Yüz yıldır yalnız gibiyim"
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçen yıl hayatını kaybeden annesini vefatının birinci yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı. Sosyal medya hesabından altı yıl öncesine ait özel bir görüntüyü yayınlayan ünlü oyuncu, annesine duyduğu derin özlemi kaleme aldığı satırlarla dile getirdi.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 14:06