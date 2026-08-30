Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yürek yakan anma: "Yüz yıldır yalnız gibiyim"

"ACI ÇOK AĞIR GELDİ"

Şahinkaya şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum ve maalesef gördüm ki insan, bazı acıların içinde kaybolabiliyor. Dürtüsel davranıyor. O yüzden tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım, onu paylaştım çünkü acı çok ağır geldi. Gerçekten çok zor ama hayattan kopmamayı tercih ediyorum.' ifadelerini kullandı.