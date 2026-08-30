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Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yürek yakan anma: "Yüz yıldır yalnız gibiyim"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçen yıl hayatını kaybeden annesini vefatının birinci yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı. Sosyal medya hesabından altı yıl öncesine ait özel bir görüntüyü yayınlayan ünlü oyuncu, annesine duyduğu derin özlemi kaleme aldığı satırlarla dile getirdi.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 14:06
Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

"SENSİZ NASIL YAPACAĞIM"

Annesiyle fotoğraf paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" notuyla acısını paylaşmıştı.

Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ...
Annesinin ölümüyle sarsılan Nilperi Şahinkaya, son görevini yerine getirmişti.

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Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

Annesini defneden Şahinkaya, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

ANNESİNİ KAYBEDELİ BİR YIL OLDU!

Vefatın üzerinden geçen bir yılın ardından Nilperi Şahinkaya, annesini sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla yeniden andı.

Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

"YÜZ YILDIR YALNIZ GİBİYİM"

Altı yıl önce sohbet esnasında kayda alınan özel bir görüntüyü takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu ekledi:

"Bugün annemi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor hâlâ hayret ediyorum. 1 yıl geçti fakat yüz yıldır yalnız gibiyim. Sevdiğini kaybeden herkese sabır, sevdiklerinin nurlar içinde yatmasını dilerim. Bu görüntüyü 6 yıl önce sevgili Uğurcan sohbet ederken öylesine çekmişti iyi ki çekmiş." Ünlü isme çok sayıda destek mesajları geldi.

Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

"BENİ AFFEDİN" DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI!
Annesini geçtiğimiz yıl toprağa veren oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajlarla dikkat çekmişti. Şahinkaya'nın, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla yapılan paylaşımı, intiharın eşiğine geldiği iddialarına yol açmıştı. Ünlü oyuncu paylaşımını bir süre sonra silerken, yakın çevresinden Şahinkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

İLK AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
Nilperi Şahinkaya yaptığı paylaşımdan birkaç gün sonra yaşadığı acı süreci ve yaşadıklarını anlatmıştı.

Annesini kaybedeli bir yıl oldu! Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anma: Yüz yıldır yalnız gibiyim

"ACI ÇOK AĞIR GELDİ"

Şahinkaya şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum ve maalesef gördüm ki insan, bazı acıların içinde kaybolabiliyor. Dürtüsel davranıyor. O yüzden tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım, onu paylaştım çünkü acı çok ağır geldi. Gerçekten çok zor ama hayattan kopmamayı tercih ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör