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Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç üç çocuklarıyla birlikte mutlu giden evlilikleriyle parmakla gösteriliyor. Evlatlarını gözlerden uzak büyüten çiftin ilk göz ağrıları Ali şimdilerde koca delikanlı oldu. İşte gözde çiftin sır gibi sakladıkları Ali...

Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:59
Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den sık sık çocuklarıyla paylaşımlar geliyor.

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu.

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç evlatlarını gözlerden uzak büyüttü. Ünlü çiftin sır gibi sakladıkları oğulları Ali'nin son hali ise merak ediliyor.

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. Ali anne ve babasının boyunu geçti.

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlu Ali...