Trend
Galeri
Trend Magazin
Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!
Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç üç çocuklarıyla birlikte mutlu giden evlilikleriyle parmakla gösteriliyor. Evlatlarını gözlerden uzak büyüten çiftin ilk göz ağrıları Ali şimdilerde koca delikanlı oldu. İşte gözde çiftin sır gibi sakladıkları Ali...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:59