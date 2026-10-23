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Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

Katre Turan, kızı Ayşe Elisa ile tercih ettiği uyumlu kombinle dikkat çekti. Aynı elbiseyi giyen anne-kızın sevimli görüntüleri ilgi odağı olurken, Ayşe Elisa'nın minik halleri görenlerin yüzünü gülümsetti.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:08
Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan, 2022 yılında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Katre Turan'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Okan ve Katre Turan çifti, 2 Ocak'ta minik kızları Ayşe Elisa'yı kucaklarına almıştı.

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Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

UYUMLU KOMBİNLERİYLE SOSYAL MEDYAYI YIKTILAR!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Katre Turan, bu kez minik Ayşe Elisa'yla yaptığı uyumlu kombini gözler önüne serdi.

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

Yaptığı paylaşımla minik kızı ile aynı elbiseyi giyerek anne-kız kombini yapan Turan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

Minik Ayşe Elisa'nın sevimli halleri de bu uyumlu görüntülere ayrı bir güzellik kattı. Anne-kızın benzer tarzı, sosyal medyada ilgi gören kombinler arasına girdi.

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları!

ENGİNCAN URAL VE MERVE KAYA'NIN KIZLARI LİNA

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

SİBEL CAN VE HAKAN URAL'IN KIZLARI MELİSA URAL

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

MERYEM UZERLİ VE KIZLARI LARA JEMINE VE LILY KOI

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

VAHİDE PERÇİM VE ALTAN GÖRDÜM KIZLARI ALİZE GÖRDÜM

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

BENNU YILDIRIMLAR VE BÜLENT EMİN YARAR KIZI ADA YARAR

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

NEFİSE KARATAY VE YUSUF DAY'IN KIZI MAYA

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI KUZEY VE UZAY

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

SONGÜL KARLI

Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ