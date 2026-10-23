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Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı
Annesinin minik kopyası! Katre Turan’dan kızı Ayşe Elisa ile uyumlu kombin! Minik güzelliği gören hayran kaldı
Katre Turan, kızı Ayşe Elisa ile tercih ettiği uyumlu kombinle dikkat çekti. Aynı elbiseyi giyen anne-kızın sevimli görüntüleri ilgi odağı olurken, Ayşe Elisa'nın minik halleri görenlerin yüzünü gülümsetti.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:08