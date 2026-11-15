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Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: "Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras"

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki etkinliklere katılan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Sayışman, Emine Erdoğan ile bir araya gelerek çevre farkındalığı çalışmalarına destek verdi. Zirveye katılan bir diğer isim olan sanatçı Sinan Akçıl ise organizasyonun kusursuz gerçekleştirildiğini vurgulayarak emeği geçenleri tebrik etti.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 15.11.2026 06:56
Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Sayışman, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki etkinliklere katılarak çevre farkındalığı çalışmalarına destek verdi.

Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen ikili, "Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, yaşanabilir bir dünya.

Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras

COP31 İklim Zirvesi'nde, hem birer ebeveyn hem de birey olarak doğaya ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha hatırladık. Bu anlamlı buluşma ve kıymetli çalışmaları için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye gönülden teşekkür ederiz" dedi.

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Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras

KUSURSUZ BİR ORGANİZASYON
Antalya'da düzenlenen COP31'de Sinan Akçıl da davetli olarak yer aldı. Akçıl, "Tebrik ediyorum emek veren herkesi. Gerçekten kusursuz olmuş. Biz bu işleri çok iyi yapıyoruz. Hem NATO, hem de COP31'de bunun en iyi örnekleri oldu. Bu sene çok iyi organizasyolar yaptık" dedi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör