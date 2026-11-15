Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: "Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras"

KUSURSUZ BİR ORGANİZASYON

Antalya'da düzenlenen COP31'de Sinan Akçıl da davetli olarak yer aldı. Akçıl, "Tebrik ediyorum emek veren herkesi. Gerçekten kusursuz olmuş. Biz bu işleri çok iyi yapıyoruz. Hem NATO, hem de COP31'de bunun en iyi örnekleri oldu. Bu sene çok iyi organizasyolar yaptık" dedi.