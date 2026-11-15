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Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: 'Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras'
Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde ünlü isimlerden anlamlı mesaj: "Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras"
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki etkinliklere katılan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Sayışman, Emine Erdoğan ile bir araya gelerek çevre farkındalığı çalışmalarına destek verdi. Zirveye katılan bir diğer isim olan sanatçı Sinan Akçıl ise organizasyonun kusursuz gerçekleştirildiğini vurgulayarak emeği geçenleri tebrik etti.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 06:56