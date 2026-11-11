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Apple CEO'su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı
Apple CEO'su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı
Apple CEO'su Tim Cook, milli voleybolumuzun gururu Eda Erdem'le bir araya geldi. Dünyaca ünlü ismin başarılı sporcuya verdiği sürpriz hediye sosyal medyada gündem olurken, Tim Cook o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:49