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Apple CEO'su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Apple CEO'su Tim Cook, milli voleybolumuzun gururu Eda Erdem'le bir araya geldi. Dünyaca ünlü ismin başarılı sporcuya verdiği sürpriz hediye sosyal medyada gündem olurken, Tim Cook o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:49
Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Apple CEO'su Tim Cook'un 10 Kasım öncesinde başkent Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etmesi teknoloji ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Dünyaca ünlü yöneticinin başkent programındaki bir diğer durak ise Türk sporu için sürpriz bir buluşmaya sahne oldu.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

TİM COOK İLE EDA ERDEM ANKARA'DA BULUŞTU

10 Kasım öncesinde Türkiye'ye gelen Apple CEO'su Tim Cook, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem ile bir araya geldi.

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Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Başkentteki görüşmede samimi bir ortamda sohbet eden ikili, Türk çayı içip simit yedi. Tim Cook, buluşmanın anısına başarılı voleybolcuya özel bir saat takdim etti.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Tim Cook, Eda Erdem ile birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Az önce voleybol efsanesi Eda Erdem'le en iyi Türk çayını içtim ve simit yedim. Keyifli sohbeti ve güzel Ankara'da beni bu kadar sıcak karşıladığı için teşekkür ederim."

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

EDA ERDEM KİMDİR?

22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Eda Erdem Dündar, Türk milli voleybolcu ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanıdır.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Voleybola 2000 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan Erdem, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan başarılı sporcu, kulüp ve milli takım düzeyinde Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Milletler Ligi Şampiyonluğu da dahil olmak üzere pek çok tarihi başarıya liderlik etmiştir.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Türk voleybolunun simge isimleri arasında yer alan ve "Filenin Sultanları"nın kaptanlığını üstlenen Eda Erdem, gösterdiği istikrarlı performans ve liderlik vasıflarıyla dünya genelinde voleybol efsaneleri arasında gösterilmektedir.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Spor dünyasında örnek bir profil çizen Eda Erdem, 2024 yılında Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan heykelinin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu girişine dikilmesiyle henüz aktif sporculuk kariyeri devam ederken ölümsüzleştirilen ender isimlerden biri olmuştur.

Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Hem milli formayla kazandığı kupalar hem de kariyeri boyunca elde ettiği "En İyi Orta Oyuncu" bireysel ödülleriyle Türk voleybolunun altın çağına damgasını vurmaya devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör