Apple CEO’su Tim Cook’tan Filenin Sultanı Eda Erdem’e sürpriz hediye! O anları böyle paylaştı

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Tim Cook, Eda Erdem ile birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Az önce voleybol efsanesi Eda Erdem'le en iyi Türk çayını içtim ve simit yedim. Keyifli sohbeti ve güzel Ankara'da beni bu kadar sıcak karşıladığı için teşekkür ederim."