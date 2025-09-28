Trend Galeri Trend Magazin Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin'den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: "Hani dertleşecektik"

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin'den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: "Hani dertleşecektik"

52 yaşındaki arabesk ustası Güllü, evinin balkonundan düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü, sevenlerinin ve ünlülerin yüreğini derinden burktu. Oyuncu Büşra Pekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözleri doldurdu: "Hani dertleşecektik…"

Giriş Tarihi: 28.09.2025 11:19
Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Arabesk dünyasının usta isimlerinden olan Güllü'nün 52 yaşında evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğmuştu.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Ünlü isimler ardı ardına usta sanatçıyı anma paylaşımı yaptı.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Bu kişiler arasına son olarak ünlü oyuncu Büşra Pekin de katıldı.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

"HANİ DERTLEŞECEKTİK"

Pekin Güllü ile daha 2 gün önce konuştuğunu yazarak, " Böyle nasıl bir coşkuyla. Hani buluşup tanışacak, dertleşecektik. İnanılmaz üzgünüm'' ifadelerini kullandı.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Öte yandan birçok sanatçı Güllü'nün ardından acı dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

DEMET AKALIN

"Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım. Hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın, hayata bu kadar tutunmuşken… Hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin!" sözleriyle acısını dile getirdi.

Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Güllü'nün ani ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğarken, sanat dünyasında da derin bir boşluk bıraktı. Cenaze ve anma bilgileri henüz netleşmedi.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

SERPİL ÇAKMAKLI:"İşte hayat böyle..."

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

KÜÇÜK İBO

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

EBRU GÜNDEŞ

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

ŞARKICI CEYLAN

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

İBRAHİM TATLISES

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

BERKAY ŞAHİN

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

GONCA VUSLATERİ

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

SEDA SAYAN

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

BENGÜ

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

TUĞBA ÖZERK

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

EBRU YAŞAR

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

AJDA PEKKAN

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

NELER OLMUŞTU?

Sanat camiası yasta...Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'den kahreden haber geldi.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Güllü'nün oğlu, ''Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. '' diye başladı sözlerine.

SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Acı haberi oğlu böyle duyurdu | Video

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin’den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: Hani dertleşecektik

KASIMPAŞA'DAN SAHNELERE UZANAN BİR ŞÖHRET

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.