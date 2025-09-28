Trend
Arabesk ustası trajik şekilde hayatını kaybetmişti! Büşra Pekin'den yürek sızlatan Güllü paylaşımı: "Hani dertleşecektik"
52 yaşındaki arabesk ustası Güllü, evinin balkonundan düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü, sevenlerinin ve ünlülerin yüreğini derinden burktu. Oyuncu Büşra Pekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözleri doldurdu: "Hani dertleşecektik…"
Giriş Tarihi: 28.09.2025 11:19