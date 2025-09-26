Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'den acı haber geldi. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Demet Akalın, Güllü ile ilgili paylaşım yaptı.
Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video 26.09.2025 | 09:48
