Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'den acı haber geldi. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Demet Akalın, Güllü ile ilgili paylaşım yaptı.