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Aralarındaki 35 yaş fark gündem oldu! MFÖ'nün usta ismi Fuat Güner, genç sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele görüntülendi...
Aralarındaki 35 yaş fark gündem oldu! MFÖ'nün usta ismi Fuat Güner, genç sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele görüntülendi...
MFÖ'nün kurucu üyelerinden Fuat Güner, uzun bir aranın ardından özel hayatıyla gündeme geldi. 78 yaşındaki sanatçı, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile katıldığı etkinlikte el ele objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 09:47