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Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Süper Lig'deki güçlü arkadaşlıklar sahanın dışına da taştı. Futbolcuların eşleri arasında gizli bir dayanışma oluştu. Samimiyeti iyice ilerleten arkadaşlar, her konuda birbirine kol kanat geriyor.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 28.08.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:18
Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Çocuklara okul ve bakıcı arayışından ev temizliği için destek bulma konusuna kadar her konuda birbirlerine yardımcı olup çözüm üretmek için çırpınıyorlar.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

SÜPER LİG KIZLARI
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, Kasımpaşa'da oynayan Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay, Başakşehirli Jerome Opoku'nun eşi Tanja Opoku, Davie Selke'nin eşi Evelyn Selke ve Berkay Özcan'ın eşi Dalia Özcan ekibin asil üyeleri. Hanımlar bu gruba aralarında "Süper Lig Kızları" diyor.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Peki diğer ünlü futbolcuların biricik sevgililerini ve eşlerini gördünüz mü?

VİCTOR OSİMHEN

2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

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Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve minik kızları Lulu ile örnek bir aile hayatı sergiliyor.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

NECİP UYSAL

Yeşil sahalarda 25 yıldır forma giren uysal Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaşmıştı.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, geçtiğimiz şubat ayında 2. kez baba olmuştu.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Fanny Neguesha ile evlendi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Futbolcu, uzun zamandır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan 35 yaşındaki model ve oyuncu Fanny Neguesha ile dünyaevine girdi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

SAMET AKAYDIN

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Milli futbolcu Samet Akaydin ve oyuncu Hazal Çağlar düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

BATUHAN KÖR

2020 Türkiye güzeli ve oyuncu olan Elif Yılmaz, 4 yıldır Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Kör'le aşk yaşıyordu.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Uzun süredir birlikte olan ikili, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Çift, Bursa'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Elif Yılmaz ve Batuhan Kör'e takipçilerinden birçok tebrik mesajı geldi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

BARIŞ TELLİ

Ampute Milli Takımı'nın efsane ismi Barış Telli, hayatındaki en özel adımlardan birini attı. Mücadelesiyle sadece sahalarda değil, yaşamın her alanında ilham kaynağı olan Telli, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rümeysa Çelik ile evlendi.

Süper Lig dayanışması saha dışına taştı! İşte futbolcu eşleri dayanışma derneği

Çift, 2023 yılında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmış, ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı atmıştı.