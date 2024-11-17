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Arda Turan'a kayınvalideden özel yemek

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Merve Yurtyapan'a samimi açıklamalarda bulundu.

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 17.11.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 07:22
Arda Turan’a kayınvalideden özel yemek

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, en sevilen çiftlerden. Her adımı ve her yaptığı gündem olan isimlerden.

Arda Turan’a kayınvalideden özel yemek

Her yaştan hayranı olan Ardan Turan'ın eşi de büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Hem videoları, hem giyim tarzı, hem de samimi halleriyle kısa sürede herkesin ilgisini çekti.

Arda Turan’a kayınvalideden özel yemek

Tüm aileyle buluşmayı seven, büyük organizasyonlarda imzası olan Aslıhan Doğan Turan, mutfakta da çok maharetli. Geleneklere çok bağlı olan aile, her hafta bir araya gelmeyi de adet haline getirmiş.

Arda Turan’a kayınvalideden özel yemek

Aslıhan, anne ve babasıyla mutfağa girip birbirinden güzel yemekler hazırlamayı çok seviyor. Eşinin sevdiği yemekleri yapmaya da özen gösteren Aslıhan Turan, "Arda her yerde 'kayınvalidemin işkembeli nohutunu çok seviyorum' der.

Arda Turan’a kayınvalideden özel yemek

Onun favori yemeklerinden biri. Annem de sık sık onun için yapar. Ben de işkembe çok tercih eden biri değilim ama bu yemeği afiyetle yiyorum" diyor.

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