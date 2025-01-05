Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Tahammülüm yok!

Bu tatile yardımcıları olmadan giden Aslıhan Turan, "Tatillere yardımcılarımız olmadan da gidiyoruz. Bu sefer de öyle oldu. Çünkü vizeleri yetişmedi. Ailece gittiğimiz tatillerde çocuklarımın her şeyiyle birebir ilgilenmek bana çok keyif veriyor. Kayak bavullarını toplarken bile yorulmadım. Ama kilo vermiş olabilirim. Annem de bizimleydi, bana çok yardımcı oluyor. Arda da bu tatil çok yardımcı oldu maşallah diyelim" dedi.