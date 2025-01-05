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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Tahammülüm yok!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan, samimi açıklamalarda bulundu. Aslıhan Doğan Turan annelikten ailece çıktıkları tatile kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte o açıklamalar…

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 05.01.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 07:06
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Tahammülüm yok!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan, çocukları Asil Aslan ve Hamza Arda ile kış tatilini İsviçre'deki Gstaad köyünde geçirdi. Büyük bir kayak merkezi olan ve ünlü isimlerin uğrak yeri olan bu bölgede tatil yapan aile, keyifli bir hafta geçirdi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Tahammülüm yok!

Bu tatile yardımcıları olmadan giden Aslıhan Turan, "Tatillere yardımcılarımız olmadan da gidiyoruz. Bu sefer de öyle oldu. Çünkü vizeleri yetişmedi. Ailece gittiğimiz tatillerde çocuklarımın her şeyiyle birebir ilgilenmek bana çok keyif veriyor. Kayak bavullarını toplarken bile yorulmadım. Ama kilo vermiş olabilirim. Annem de bizimleydi, bana çok yardımcı oluyor. Arda da bu tatil çok yardımcı oldu maşallah diyelim" dedi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Tahammülüm yok!

Turan, tatil için bu bölgeyi neden tercih ettiğini de anlattı: "Uzun zamandır buraya gitmeyi tercih ediyorum. Değişikliği çok seven bir insan değilim. Özellikle zaman kısıtlı ise bildiğim yere gitmeyi isterim. Klasikçiyim, ailem orada çok mutlu, ben de bir yeri seversem yeni rota oluşturamıyorum maalesef. Bu tarihlerde hep oradayız inşallah."

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Tahammülüm yok!

Aslıhan Doğan Turan, yaşantısını çocuklara göre şekillendirenlerden.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Tahammülüm yok!

Okul saatlerine göre gündelik işlerini ayarlayıp tatilleri de çocuklarının ve eşinin boş olduğu vakitlere göre organize ediyor.

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