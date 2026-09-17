Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Türkmen, "En çok sorulan sorulara cevap vereyim: Hayır yemedim, ama tabağın yarısına geldiğimde fark ettim ve garsonu çağırıp şef bunu görmek ister dedim...

Garsondan: Ah bu yeşillikler gibi saçma bir cevap geldi...Ekstra 1 course yemek ikram etmek istedi, çay ve kahve ikram etti. Şef gelip bizzat konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine, hemen karşımızda olmasına rağmen servisi bitince mutfaktan çıktı ve gitti. Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı."