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Arda Türkmen'in Fransa'daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Arda Türkmen'in Michelin yıldızlı restorandaki yemek keyfi kısa sürdü. Yemeğine başlamaya hazırlanan ünlü şef, tabağındaki solucanı fark edince soluğu garsonun yanında aldı. Garsondan gelen yanıt ise Türkmen'i adeta şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 08:58
Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Arda Türkmen, Fransa'da ziyaret ettiği Michelin yıldızlı restoranda beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Akşam yemeği sırasında tabağında hareket eden küçük bir solucan fark eden ünlü şef, durumu hemen restoran çalışanlarına bildirdi.

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, takipçilerine olayla ilgili farklı seçenekler sunarak görüşlerini sordu.

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Arda Şef paylaşımında şunları yazdı:

"Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?
Seçenekler:
a- Her mekanda olabilir
b- Proteindir canım ne olacak?
c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor
d- Skandal"

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Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

GARSONUN SOLUCAN YANITI ŞOKE ETTİ

Solucanı yemeğin ortalarına geldiğinde fark ettiğini belirten Türkmen, garsonu çağırarak durumu şefe iletmesini istediğini ifade etti. Ancak garsonun solucanla ilgili verdiği yanıt Türkmen'i şaşırttı.

Restoran tarafından kendilerine ilave bir yemek, çay ve kahve ikram edilmesinin teklif edildiğini aktaran ünlü şef, buna rağmen restoran şefinin yaşanan durumla doğrudan ilgilenmediğini söyledi.

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Türkmen ayrıca, yaşanan olaya rağmen kişi başı sabit menü ücretinin tamamının kendilerinden alındığını belirterek restoranın tutumuna tepki gösterdi. Genellikle bu tür durumlarda anlayışlı olduğunu dile getiren Türkmen, yaşananların restoranın seviyesine uygun olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Türkmen, "En çok sorulan sorulara cevap vereyim: Hayır yemedim, ama tabağın yarısına geldiğimde fark ettim ve garsonu çağırıp şef bunu görmek ister dedim...
Garsondan: Ah bu yeşillikler gibi saçma bir cevap geldi...Ekstra 1 course yemek ikram etmek istedi, çay ve kahve ikram etti. Şef gelip bizzat konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine, hemen karşımızda olmasına rağmen servisi bitince mutfaktan çıktı ve gitti. Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı."

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Öte yandan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, Eylül 2021'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, bir süre sonra ilk çocukları Ada Siena Türkmen'in dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı.

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, uyumlu ilişkileriyle de dikkat çekiyor.

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Arda Türkmen’in Fransa’daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU