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Arda Türkmen'in Fransa'daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi
Arda Türkmen'in Fransa'daki restoran deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, garson bakın ne dedi
Arda Türkmen'in Michelin yıldızlı restorandaki yemek keyfi kısa sürdü. Yemeğine başlamaya hazırlanan ünlü şef, tabağındaki solucanı fark edince soluğu garsonun yanında aldı. Garsondan gelen yanıt ise Türkmen'i adeta şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 08:58