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Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular
Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular
Dünyaca ünlü sunucular Susana Gimenez ve Marley adıyla bilinen Alejandro Wiebe, önceki gün İstanbul'a geldi. Camiye gidip Kapalıçarşı'yı ziyaret eden ikili, Icardı ile de buluştu.
Giriş Tarihi: 06.08.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 08:52