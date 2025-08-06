Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular

Marley, Gimenez alışveriş yaparken oğluyla birlikte berbere gidip tıraş oldu. Daha sonra da hamam sefası yaptı. Sonra Gimenez ile buluşan komedyen, Sultanahmet meydanını gezip Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Ünlü sunucular, daha sonra Pierre Loti'ye gidip mola verdi. Simit yiyip çay içen ikili, son olarak Galatasaray'da oynayan ünlü futbolcu Mario Icardi ile bir araya gelip sohbet etti.