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Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular

Dünyaca ünlü sunucular Susana Gimenez ve Marley adıyla bilinen Alejandro Wiebe, önceki gün İstanbul'a geldi. Camiye gidip Kapalıçarşı'yı ziyaret eden ikili, Icardı ile de buluştu.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 06.08.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 08:52
Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular

Arjantin'in en ünlü isimlerinden 81 yaşındaki sunucu ve oyuncu Susana Gimenez, Marley adıyla bilinen komedyen Alejandro Wiebe ile Türkiye'ye geldi. Marley'e bu yolculukta eşi ve 2 çocuğu da eşlik etti. 'Por el Mundo' adlı program için İstanbul'u karış karış gezen ikili, keyifli anlar yaşadı.

Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular

Marley, çocukları ve Susana Gimenez, önce Taksim'i gezdi, ardından Kapalıçarşı'ya gidip alışveriş yaptı. Burada esnafla sohbet eden ikili, lokum yiyip kahve içti. İkiliyi tanıyan hayranları, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular

Marley, Gimenez alışveriş yaparken oğluyla birlikte berbere gidip tıraş oldu. Daha sonra da hamam sefası yaptı. Sonra Gimenez ile buluşan komedyen, Sultanahmet meydanını gezip Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Ünlü sunucular, daha sonra Pierre Loti'ye gidip mola verdi. Simit yiyip çay içen ikili, son olarak Galatasaray'da oynayan ünlü futbolcu Mario Icardi ile bir araya gelip sohbet etti.