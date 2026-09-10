Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç'tan dikkat çeken boşanma açıklaması! "İnşallah huzurlu bir şekilde ayrılırız"

Bir süredir eşi Dilge Emir Güvenç ile boşanma aşamasında oldugu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" dedi.