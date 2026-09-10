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Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç'tan dikkat çeken boşanma açıklaması! 'İnşallah huzurlu bir şekilde ayrılırız'
Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç'tan dikkat çeken boşanma açıklaması! "İnşallah huzurlu bir şekilde ayrılırız"
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle geniş bir kitleye ulaşan Sevda Dalgıç, uzun süredir ekran projelerinden ziyade özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü oyuncu, dikkat çeken boşanma açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:55