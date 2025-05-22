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Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar'dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!
Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar'dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar'a can veren Pınar Aydın, şanı şöhreti arkasında bıraktı. Şimdilerde 43 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Aydın'ın son haline bakın...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:09