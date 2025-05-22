Trend Galeri Trend Magazin Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar'dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar'dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar'a can veren Pınar Aydın, şanı şöhreti arkasında bıraktı. Şimdilerde 43 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Aydın'ın son haline bakın...

Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:09
Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!

Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın'ı kısa sürede tüm Türkiye tanımıştı. ATV'nin popüler yarışması Akademi Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri Pınar Aydın olmuştu.

Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile.

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!

Güzel seslerinin yanı sıra oyunculukta yapan isimlerden Barış Akarsu feci bir kaza sonucu genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın ise kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi,

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’dı...Şanı şöhreti arkasında bıraktı bakın nereye yerleşti! Şimdi 43 yaşında 2 çocuk annesi!

Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti.