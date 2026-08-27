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Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Orta Avrupa'da gün yüzüne çıkarılan 6 bin 500 yıllık yapı, tarih öncesi toplumlara ilişkin bilinenleri değiştirebilir. Stonehenge'den yaklaşık 1000 yıl daha eski olan dairesel alanın Ay'ın hareketleri ve gündönümleriyle özel olarak hizalandığı belirlendi. Alanda bulunan boğa kafatasları, hayvan boynuzları ve insan kalıntıları ise yapının gizemini daha da artırdı.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:52
Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Çekya'nın Orta Bohemya bölgesindeki Chleby yakınlarında çalışan arkeologlar, toprağın altında neredeyse dairesel biçimde tasarlanmış büyük bir yapı keşfetti. Bölgede bu döneme ait benzer bir yapının daha önce bulunmadığını belirten araştırmacılar, girişlerin konumlarının rastgele seçilmediğini düşünüyor.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

STONEHENGE'DEN YÜZYILLAR ÖNCE GÖKYÜZÜNÜ İZLEDİLER

Batı Bohemya Üniversitesi tarafından yürütülen incelemelere göre yapı, tarih öncesi insanların Güneş ve Ay'ın hareketlerini takip etmek için kullandığı bir gözlem ve tören alanı olabilir. Yapıda iki temel gözlem noktası tespit edildi.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Bunlardan biri, Ay'ın yaklaşık 18,6 yıllık döngüsü sırasında ufukta ulaştığı en uç konumlarla bağlantılı görünüyor. Diğer noktanın ise yaz gündönümündeki gün doğumu ile kış gündönümündeki gün batımına göre düzenlendiği belirlendi. Bu astronomik hizalanma, İngiltere'deki Stonehenge'de görülen sistemle dikkat çekici benzerlikler taşıyor.

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Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Ancak iki yapı arasında 1000 kilometreden fazla mesafe ve yüzyıllar bulunduğu için toplulukların birbirlerinden etkilenmiş olması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Keşif, farklı tarih öncesi toplumların gökyüzü olaylarını bağımsız olarak gözlemleyebildiğini gösteriyor.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

BOĞA KAFATASLARI GİZEMLİ BİR İNANCA İŞARET EDİYOR

Kazılarda hendeklerin girişlerinde boğa kafatasları ve boynuzları bulundu. Uzmanlar, bu kalıntıların yapının anıtsal girişlerini süslemiş olabileceğini düşünüyor. İlk tarım toplulukları arasında önemli bir dini sembol olan boğa kültünün, tarih öncesi Avrupa'nın birçok bölgesinde görüldüğü biliniyor.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Araştırmacılara göre hayvan kalıntıları, alanın yalnızca astronomik gözlemler için değil, büyük törenler ve dini ritüeller için de kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

YAKLAŞIK 18 KİŞİNİN KALINTILARI BULUNDU

Alanda yaklaşık 18 kişiye ait insan kemikleri de ortaya çıkarıldı. Kalıntıların aynı anda değil, uzun bir zaman dilimi içinde gömüldüğü belirlendi.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Bu durum, yapının farklı kültürler tarafından kuşaklar boyunca kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Demir Çağı'na gelindiğinde ise kutsal alanın eski önemini tamamen kaybettiği düşünülüyor. Zamanla doldurulan hendeklerin üzerine sıradan bir yerleşim kurulmuş olması, binlerce yıllık yapının unutularak toprağın altında kalmasına yol açtı.

Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Arkeologlar kazıların henüz başlangıç aşamasında olduğunu, yeni bulguların yapının gerçek amacını aydınlatabileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör