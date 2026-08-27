Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı

Ancak iki yapı arasında 1000 kilometreden fazla mesafe ve yüzyıllar bulunduğu için toplulukların birbirlerinden etkilenmiş olması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Keşif, farklı tarih öncesi toplumların gökyüzü olaylarını bağımsız olarak gözlemleyebildiğini gösteriyor.