Arkeologlar kazdıkça dehşete düştü! Güneş yükselince sırrı ortaya çıktı
Orta Avrupa'da gün yüzüne çıkarılan 6 bin 500 yıllık yapı, tarih öncesi toplumlara ilişkin bilinenleri değiştirebilir. Stonehenge'den yaklaşık 1000 yıl daha eski olan dairesel alanın Ay'ın hareketleri ve gündönümleriyle özel olarak hizalandığı belirlendi. Alanda bulunan boğa kafatasları, hayvan boynuzları ve insan kalıntıları ise yapının gizemini daha da artırdı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:52