Trend Galeri Trend Magazin Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu'nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu'nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

90'lı yıllara şarkısıyla olduğu kadar hafızalara kazınan klibiyle de damga vuran Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Klipte şapkası, mavi gözleri ve sevimli tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü kazanan küçük çocuğun yıllar içinde nasıl değiştiğini görenler ise onu tanımakta güçlük çekiyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:46