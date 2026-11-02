Trend Galeri Trend Magazin Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu'nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu'nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

90'lı yıllara şarkısıyla olduğu kadar hafızalara kazınan klibiyle de damga vuran Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Klipte şapkası, mavi gözleri ve sevimli tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü kazanan küçük çocuğun yıllar içinde nasıl değiştiğini görenler ise onu tanımakta güçlük çekiyor.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:46
Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...


Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında...

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

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Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 36 yaşında.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'ның "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra bir araya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

1997 yılında başrollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında başrollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide boy gösterdi.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

2013 yılında "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

BATUHAN AYDAR KİMDİR?

Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adana'lıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul – Maltepe – Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

İŞTE DİĞER ÇOCUK ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

ERİMŞAH BORA

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik...

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

ONUR SARIKAYA

90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki sevimli halleri hafızalara kazınmıştı! Demet Sağıroğlu’nun küçük yol arkadaşı şimdi 36 yaşında...

Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.