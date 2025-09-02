Trend
“Arşivin en güzel gününden”! Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününden yeni kareler beğeni topladı!
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdi. Ünlü çiftin aile ve yakın çevresinin katıldığı görkemli düğün töreni ilgiyle takip edilmişti. Spiker Merve Dinçkol, bugün düğünden yeni kareler paylaştı! İşte o paylaşım!
Giriş Tarihi: 02.09.2025 22:38