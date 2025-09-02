Trend Galeri Trend Magazin “Arşivin en güzel gününden”! Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününden yeni kareler beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdi. Ünlü çiftin aile ve yakın çevresinin katıldığı görkemli düğün töreni ilgiyle takip edilmişti. Spiker Merve Dinçkol, bugün düğünden yeni kareler paylaştı! İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 02.09.2025 22:38
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz aylarda mutluluğa sonsuza kadar 'evet' dedi.

Evliliklerinde mutlu birliktelikleri olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Spiker Merve Dinçkol, bugün sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü spiker, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen düğünlerinden yepyeni paylaşımlarda bulundu.

İşte düğünden o dikkat çeken kareler!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci, Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti.

Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ile geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 28. yılını kutlamıştı.

Reçber'in "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz." notunu düştüğü romantik paylaşım, takdir toplamıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ

İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ

OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN

OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN