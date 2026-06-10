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Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: "Beni tamamlayan en güzel parçam"

Ural Kaspar ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Son olarak sosyal medya hesabından anne-kız pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncu, kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 14:30
Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Magazin dünyasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen İrem Helvacıoğlu, fırtınalı bir sürecin ardından adeta küllerinden doğuyor. İşletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayıran güzel oyuncu, boşanma masasında verdiği o kararlı mücadeleyle herkesin takdirini toplamıştı. Nafaka ve tazminat haklarından vazgeçerek kızı Sora'nın kendi soyadını taşımasını sağlayan Helvacıoğlu, bu büyük "soyadı hamlesi" ile yeni hayatının ilk imzasını atmıştı.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Tüm bu fırtınalı süreci geride bırakan Helvacıoğlu, artık tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayırıyor.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Sosyal medya hesabından anne-kız karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

"BENİ TAMAMLAYAN EN GÜZEL PARÇAM"

Kızıyla birlikte çekilen peş peşe fotoğrafları yayınlayan Helvacıoğlu, karelere düştüğü "Beni tamamlayan en güzel parçam" notuyla takipçilerinin yüreğine dokundu.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Anne-kızın kalpleri eriten kareleri ise takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Helvacıoğlu aynı zamanda hemcinslerinden birçok destek yorumu aldı.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

PEKİ BOŞANMA SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın 1.5 yıllık evliliği, magazin dünyasını sarsan şok bir protokolle sona erdi! Altı aylık kızları Sora'nın velayetini alan Helvacıoğlu'nun, nafaka ve tazminat talebinden vazgeçmesi karşılığında kızına kendi soyadını vermesi "yok artık" dedirtti.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Sosyal medyada yankı uyandıran bu "soyadı resti" kısa sürede sanat dünyasında bir dayanışma dalgasına dönüştü. İrem Helvacıoğlu'nun kızı Sora için aldığı bu kararlı tutum, magazin dünyasının ünlü isimlerini de harekete geçirdi. Bu dayanışma zincirine eklenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

"ŞURAYA BİR HAYRANLIK BIRAKIYORUM"

Meslektaşının kararlı duruşuna kayıtsız kalmayan Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı; "Şuraya bir alkış, şuraya bir destek, bir de hayranlık bırakıyorum" notuyla Helvacıoğlu'nun yanında olduğunu ilan etti.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

"Soyadı restine" ilk destek veren isim ise ünlü sanatçı Işın Karaca olmuştu.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

"BİZ ASLANLAR GİBİ KENDİ SOYADIMIZLA YETİŞTİRİRİZ!"

Helvacıoğlu'nun yaşadığı sürece sessiz kalmayan Karaca, oyuncuya şu sözlerle arka çıkmıştı:

"Erkeği kadını kalmamış bu işin... Ama bil ki biz kadınlar aslanlar gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla!!!"

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Karaca'nın bu çıkışı, sosyal medyada kadın dayanışmasının sembolü haline gelirken; bir annenin çocuğuna kendi soyadını vermesinin maddi yükümlülüklerden daha kıymetli olduğu mesajını bir kez daha gündeme taşımıştı.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Dün paylaştığı "Parlıyorsun, ışıldıyorsun" temalı videonun ardından, bugün adeta küllerinden doğan bir İrem Helvacıoğlu gördük. Çığ gibi büyüyen destek mesajlarına kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, Instagram hesabından gülümsediği bir selfie paylaşarak üzerine "You Go Girl" (Yürü Be Kızım) etiketi ekledi.

Kendisine destek olan binlerce kadına seslenen Helvacıoğlu, paylaştığı kareye şu duygu yüklü notu düştü: "Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız iyi ki varız şimdi daha da parlıyorum✨"

Kızı Sora için verdiği mücadeleden başı dik ayrılan ünlü oyuncunun bu teşekkürü, zorlu süreci geride bırakıp "şimdi çok daha güçlü" olduğunun en net ilanı oldu!

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

DÜN YAPTIĞI O PAYLAŞIM ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve tazminat ödememek karşılığında kızlarına "Helvacıoğlu" soyadını vermesini kabul etmesi üzerine gelen destek mesajlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir Reels videosunu hikayesine ekleyen güzel oyuncu, paylaşımı oldukça manidar sözler içeriyordu.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Videoda, VHS filtreli, eski televizyon efekti verilmiş görüntülerde ağlayan taçlı bir kız çocuğu görülüyor. Görüntülerle birlikte sırasıyla şu metinler geçiyor:

"Parlıyorsun, ışıldıyorsun."

"Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme."

"Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!"

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Helvacıoğlu'nun bu paylaşımı, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve masraf konularındaki tavrıyla kendisini ve kızını "sıradanlaştırma" ve "değersizleştirme" çabasına bir gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım, Helvacıoğlu'nun kendi değerini bildiğini ve kimsenin kendisini "sıradan" biri gibi görmesine izin vermeyeceğini, her zaman "simli" bir yapıştırıcı gibi parlayacağını ve kızının geleceği için de bu duruşu koruyacağını ilan ediyor.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Boşanmasının ardından Helvacıoğlu, Instagram profilinden "Kaspar" soyadını kaldırıp, takibi de bırakmıştı.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

DETAYLAR BELLİ OLDU

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar'ın boşanma anlaşmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Çiftin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken, çocuğun soyadı konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

"O ZAMAN SOYADINI DA VERME"

Hürriyet'in haberine göre; Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

"TAZMİNAT VE NAFAKA ÖDEMEM"

İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: Beni tamamlayan en güzel parçam

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan ünlü oyuncu, doğumdan kısa süre sonra ölümden dönmüştü. Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarpmıştı.