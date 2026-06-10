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Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: "Beni tamamlayan en güzel parçam"
Artık varı yoğu biricik kızı! İrem Helvacıoğlu tüm dünyasını kollarına sığdırdı: "Beni tamamlayan en güzel parçam"
Ural Kaspar ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Son olarak sosyal medya hesabından anne-kız pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncu, kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 14:30