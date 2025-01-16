Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Kolombiyalı model, oyuncu ve yapımcı Sofia Vergara, ikinci eşi Joe Manganiello'dan 2024 yılında boşandı. Ünlü oyuncu, eşinden ayrıldıktan sonra aradığını bir türlü bulamadı. Ancak çıkan bir dedikodu aşk iddialarını kuvvetlendirdi. Yeni yıla girerken 'aşk dileyen' Sofia Vergara, Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton'la New York'ta yemeğe çıktı. İddianın önce dedikodusu ardından da fotoğrafları geldi. O hamle ise iddiaları kuvvetlendi. Restoran çıkışında Sofia Vergara ve Lewis Hamilton'ın neşeli halleri ise gözlerden kaçmadı. İddiaları kuvvetlendiren fotoğrafların ardından taraflardan bir açıklama gelmedi. İKİSİNİN DE KALBİ BOŞ... 7 kez Formula 1'de şampiyon olan Hamilton, uzun yıllar boyunca Nicole Scherzinger ile aşk yaşamış, ünlü çift yollarını 2015 yılında ayrıldı.