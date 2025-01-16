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Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde Hollywood'un güzel kadınlarından Sofia Vergara'yla New York'ta bir araya gelerek yemek yedi. Fısıltılarla birlikte ortaya çıkan dedikoduda fotoğraflar da gelince iddialar kuvvetlendi.