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Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde Hollywood'un güzel kadınlarından Sofia Vergara'yla New York'ta bir araya gelerek yemek yedi. Fısıltılarla birlikte ortaya çıkan dedikoduda fotoğraflar da gelince iddialar kuvvetlendi.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:30
Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Kolombiyalı model, oyuncu ve yapımcı Sofia Vergara, ikinci eşi Joe Manganiello'dan 2024 yılında boşandı.

Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Ünlü oyuncu, eşinden ayrıldıktan sonra aradığını bir türlü bulamadı. Ancak çıkan bir dedikodu aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Yeni yıla girerken 'aşk dileyen' Sofia Vergara, Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton'la New York'ta yemeğe çıktı.

Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

İddianın önce dedikodusu ardından da fotoğrafları geldi.

Aşk dileği tuttu mu? Sofia Vergara ve Lewis Hamilton buluştu! Yeni bir aşk mı doğuyor?

O hamle ise iddiaları kuvvetlendi.

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