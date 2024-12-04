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“Aşk güzelliğine güzellik kattı” Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a Hawaii’de böyle poz verdi!

Tescilli güzel Arzum Onan, sevgilisiyle tatile çıktı. Arzum Onan'ın peş peşe yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Arzum Onan, paylaşımına "Dönüş yolunda; kışa gelirken, geçen haftanın sıcaklığı" notunu ekledi. Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, aradığı aşkı Orkan Özkan'da buldu. Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Hawaii'den paylaşımlar yapan güzel oyuncu sevgilisine bol bol poz verdi. İşte Arzum Onan'ın Hawaii'den yaptığı paylaşımları…