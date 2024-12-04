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“Aşk güzelliğine güzellik kattı” Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a Hawaii’de böyle poz verdi!

Tescilli güzel Arzum Onan, sevgilisiyle tatile çıktı. Arzum Onan'ın peş peşe yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Arzum Onan, paylaşımına "Dönüş yolunda; kışa gelirken, geçen haftanın sıcaklığı" notunu ekledi. Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, aradığı aşkı Orkan Özkan'da buldu. Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Hawaii'den paylaşımlar yapan güzel oyuncu sevgilisine bol bol poz verdi. İşte Arzum Onan'ın Hawaii'den yaptığı paylaşımları…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:35
Aşk güzelliğine güzellik kattı Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a Hawaii’de böyle poz verdi!

Arzum Onan ile sevgilisi Orkan Özkan Hawaii'de tatil yaptı. Sevgilisine bol bol poz verdi.

Aşk güzelliğine güzellik kattı Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a Hawaii’de böyle poz verdi!

Instagram hesabından paylaşım yapan Arzum Onan, paylaşımına "Cadılar bayramında doğmuş biri olarak yüzüme yansıyan ışığı bir işaret kabul edip, her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum!

Aşk güzelliğine güzellik kattı Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a Hawaii’de böyle poz verdi!

Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

Aşk güzelliğine güzellik kattı Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a Hawaii’de böyle poz verdi!

51 yaşına giren Arzum Onan "Yaş sadece bir sayıdır" demeyi de ihmal etmedi.

Aşk güzelliğine güzellik kattı Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a Hawaii’de böyle poz verdi!

ARZUM ONAN SEVGİLİSİ ORKAN ÖZKAN'A HAWAİİ'DE BÖYLE POZ VERDİ!

Arzum Onan'ın peş peşe yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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