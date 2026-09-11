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Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Aşk-ı Memnu"da Arsen Hala karakterine hayat veren Gülsen Tuncer'den gelen haber sevenlerini üzdü. 81 yaşındaki usta oyuncunun ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği açıklandı. Sanat dünyasından peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:11 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 08:12
Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım rolüyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Gülsen Tuncer'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

Yapılan açıklamada, sanatçıya acil şifa dilendi ve sevenlerinden dua istendi.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

GÜLSEN TUNCER'İN HASTALIĞI NE?

Deneyimli oyuncunun "amansız bir hastalıkla" mücadele ettiği duyuruldu. Ancak Gülsen Tuncer'in hastalığının türü, tedavisinin nerede sürdüğü ve güncel sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

Haberin duyulmasının ardından oyuncunun hayranları ve sanat camiasından çok sayıda isim, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili yapılacak yeni açıklamalar merakla bekleniyor.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

ARSEN HALA KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Aşk-ı Memnu'da Adnan Ziyagil'in kız kardeşi Arsen Hanım'ı canlandıran Gülsen Tuncer, sakin ve ölçülü oyunculuğuyla dizinin unutulmaz isimleri arasına girdi.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

Fenomen yapımın yıllar sonra bile ilgiyle izlenmesi, "Arsen Hala" karakterinin yeni kuşaklar tarafından da tanınmasını sağladı.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

Tuncer yalnızca oyunculuğuyla değil; seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de sanat dünyasında önemli bir yer edindi. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyon alanında çok sayıda projede görev aldı.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi usta isimlerden eğitim alan sanatçı, profesyonel tiyatro kariyerine 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Zilli Zarife" oyunuyla başladı.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek

Yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık da yapan Tuncer, "Bir Tren Yolculuğu" ve "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör