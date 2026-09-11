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Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek
Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı amansız hastalığın pençesinde! Sanat dünyası Gülsen Tuncer için tek yürek
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Aşk-ı Memnu"da Arsen Hala karakterine hayat veren Gülsen Tuncer'den gelen haber sevenlerini üzdü. 81 yaşındaki usta oyuncunun ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği açıklandı. Sanat dünyasından peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:11
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 08:12