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Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Bugün sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Tuncer'in 50 yıllık hayat arkadaşının sözleri duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 20.09.2026 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 12:53
Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. 'Aşk-ı Memnu' dizisinde hayat verdiği 'Arsen Hanım' karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen sanatçıya, geçtiğimiz haftalarda 4. evre beyin kanseri teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Ancak acı haber birkaç gün önce geldi. 81 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlandı. Paylaşımda, "2009 - 2011 yıllarında Film-San Vakfı'mızın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle derin üzüntü dile getirildi.

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Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR!

Usta oyuncu Gülsen Tuncer, düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.

Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Tören boyunca güçlükle ayakta duran ve derin bir üzüntü yaşayan 50 yıllık eşi Engin Ayça'nın sözleri duygu dolu anlar yaşattı.

Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Yarım asırlık hayat arkadaşına veda eden Engin Ayça, "Hayat arkadaşım dostumla çok güzel şeyler yaşadık" diyerek duygularını dile getirdi.

Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi usta isimlerden eğitim alan sanatçı, profesyonel tiyatro kariyerine 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Zilli Zarife" oyunuyla başladı.

Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık da yapan Tuncer, "Bir Tren Yolculuğu" ve "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör