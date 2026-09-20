Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...

Yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık da yapan Tuncer, "Bir Tren Yolculuğu" ve "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.