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Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...
Aşk-ı Memnu’nun usta ismi Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor! 50 yıllık hayat arkadaşından acı sözler...
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Bugün sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Tuncer'in 50 yıllık hayat arkadaşının sözleri duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 20.09.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 12:53