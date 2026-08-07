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Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı'nda görüntülendi

Bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz ile aşk yaşayan Ahu Yağtu, sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. El ele görüntülenen çift, samimi halleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 16:35
Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Ahu Yağtu, kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz ile geçtiğimiz aylarda aşk orucunu bozmuştu.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, son olarak el ele Nişantaşı'nda görüntülendi.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Muhabirlerin sorularını yanıtlamayan Yağtu, "Sokakta röportaj vermiyoruz" diyerek soruları geri çevirdi.

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Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Öte yandan televizyon ekranlarının tanınan simalarından Ahu Yağtu, yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, bu kez kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir kareyle gündeme geldi.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Ahu Yağtu'nun televizyon dünyasındaki bu popülerliğe henüz ulaşmadığı, podyumlarda yeni yeni boy gösterdiği 90'lı yıllara ait bir gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki o doğal ifadeyi korumuş olması dikkatli gözlerden kaçmadı.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Kariyerine model olarak adım atıp ardından televizyon dünyasında kendine yer edinen ismin bu nostaljik fotoğrafı, takipçilerini geçmişe götürdü.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

YEŞİLÇAM GÜZELİ DE GEÇMİŞE GÖTÜRMÜŞTÜ...

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla yayınlamıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düşmüştü.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturmuştu.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozmuştu.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaşmıştı.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

"NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyememişti.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

SERDAR ORTAÇ'TAN FERDİ TAYFUR NOSTALJİSİ...

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa takipçilerini hüzünlü ve bir o kadar da kıymetli bir geçmişe götürmüştü.

Aşk tam gaz devam! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Nişantaşı’nda görüntülendi

Serdar Ortaç, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan arabesk müziğin efsane ismi, usta sanatçı Ferdi Tayfur ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını gün yüzüne çıkarmıştı.