Aşk üçgeninde yeni skandal! Ebru Gündeş’in eşinden boşanma nedeni ortaya çıktı: 1,5 yıllık evliliğini o mesajlar bitirdi...

Boşanma haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gündeş'ten ayrıldıktan sonra şarkıcı Elif Buse Doğan'la adı anılan Özdemir'le ilgili kulislerde dolaşan son söylenti, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı!

Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:54
Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti.

Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı.

BOŞANDILAR

Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir'den boşandı.

Sanatçı, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurarak, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını açıklayan Gündeş, evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını açıkladı.

YENİ AŞKA YELEN AÇTI İDDİASI!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırıktan sonra ortaya atılan iddialar, gündemi adeta salladı.

Gündeş'ten ayrıldıktan sonra adı şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılan Murat Özdemir'in, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin de sahne aldığı bir mekanda Doğan'la oldukça samimi görüntüler verdiği öne sürülmüştü. İkilinin gece boyunca yakın tavırlar sergilediği, Özdemir'in ise sevgilisinin sahnesi boyunca mekandan ayrılmadığı iddia edilmişti.

AŞK ÜÇGENİNDE YENİ SKANDAL!

Snob Magazin'in haberine göre, boşanmanın perde arkası yeniden gündeme geldi.

Ebru Gündeş'in, eşi Murat Özdemir'in Elif Buse Doğan'la mesajlarını yakaladığı ve bu gelişmenin ardından mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.

Ünlü sanatçının, mesajların ortaya çıkmasının ardından hiç vakit kaybetmeden boşanma davası açtığı ve evliliğini sonlandırdığı konuşuluyor.

Tüm bu iddialar magazin gündemini karıştırırken, Gündeş cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Yaşanan gelişmelerden sonra genç şarkıcının da herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.