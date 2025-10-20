Trend
Galeri
Trend Magazin
Aşk üçgeninde yeni skandal! Ebru Gündeş'in eşinden boşanma nedeni ortaya çıktı: 1,5 yıllık evliliğini o mesajlar bitirdi...
Aşk üçgeninde yeni skandal! Ebru Gündeş'in eşinden boşanma nedeni ortaya çıktı: 1,5 yıllık evliliğini o mesajlar bitirdi...
Boşanma haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gündeş'ten ayrıldıktan sonra şarkıcı Elif Buse Doğan'la adı anılan Özdemir'le ilgili kulislerde dolaşan son söylenti, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:54