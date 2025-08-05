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‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Hande Erçel'den set öncesi şaşırtan hamle! Yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' için Bodrum'da enerji depolayan güzel oyuncu, kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte deniz keyfi yaparken objektiflere böyle yakalandı! Set başlamadan önce yaptığı bu sürpriz tatil takipçilerinin de ilgisini çekti!

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 07:58
‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Aşk ve Gözyaşı' adlı dizide başrol oynayacak olan Hande Erçel, çekim öncesi enerji depolamaya devam ediyor.

‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Oyuncu, kız kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile Bodrum'da görüntülendi.

‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Türkbükü'nde kaldıkları evin iskelesine inen Erçel kardeşler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Yeğeni Mavi'yle de yakından ilgilenen oyuncu set başlamadan mini bir tatil yapmış oldu.

‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Hande Erçel'in bu dinlenme molası, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Yeni sezon için enerji toplayan oyuncunun performansı merakla bekleniyor.