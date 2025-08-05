Trend Galeri Trend Magazin ‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

‘Aşk ve Gözyaşı’ öncesi Hande Erçel’in Bodrum kaçamağı! Minik yeğeniyle tatilde enerjisini böyle depoluyor...

Hande Erçel'den set öncesi şaşırtan hamle! Yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' için Bodrum'da enerji depolayan güzel oyuncu, kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte deniz keyfi yaparken objektiflere böyle yakalandı! Set başlamadan önce yaptığı bu sürpriz tatil takipçilerinin de ilgisini çekti!