“Aşk ve Taht” ekibi, tahtın ilk adımını birlikte izledi!

ALAEDDİN'İN TAHTA DÖNÜŞÜ SARAYDA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ!

1.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ALAEDDİN İLE DESTİNA'NIN YOLLARI YILLAR SONRA YENİDEN KESİŞTİ!

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyi Ayaba'nın ihanetiyle zindana düşen Alaeddin, tam sekiz yıl boyunca Kezirpert Kalesi'nde esir tutuldu. Yıllar süren mahkumiyeti boyunca hayata tutunmasını sağlayan iki büyük düşün peşinden hiç vazgeçmedi. Biri babasından miras kalan Selçuklu tahtı, diğeri ise yıllar önce ölümün kıyısındayken karşısına çıkan, yaralarını sararak hayatını kurtaran yeşil gözlü, sırma saçlı genç kadındı. Adını dahi bilmediği bu kadını hafızasından silemeyen Alaeddin, zindan duvarları arasında onun gözlerini çizmeye devam etti.

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açıldı. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardı. Sultan İzzeddin'in ölümünün ardından emirler meclisi Selçuklu tahtı için Alaeddin'i seçmişti. Ancak tahtın önünde önemli bir şart vardı. Hanedanın en büyüğü Tuğrulşah, Alaeddin'in sultanlığını ancak kızı Melike Hüma Hatun'la evlenmesi karşılığında kabul etmişti. Kendisine şartla sunulan saltanatı ilk anda reddeden Alaeddin, devletin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrenince kendi isteklerini bir kenara bıraktı ve saltanat yüzüğünü kabul etti. Ancak Ayaba'ya, sekiz yılın hesabının kapanmadığını da açıkça gösterdi.