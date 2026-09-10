“Aşk ve Taht” ekibi, tahtın ilk adımını birlikte izledi!

AŞK VE TAHT İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİYİ BÜYÜLEDİ
Aşk ve Taht'ın ekran yolculuğuna başladığı akşamda, dizinin oyuncuları ve yapım ekibi, Söğüt 1299 Restoran'da düzenlenen görkemli bir organizasyonla ilk bölümü bir arada izledi. Emeği geçen herkesin bu özel günü paylaşmanın gururunu yaşadığı gösterimde, zindandan tahta uzanan çarpıcı bir mücadeleyi, aşkı ve ihaneti bir arada anlatan Aşk ve Taht, daha ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına almayı başardı.
Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), (Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.