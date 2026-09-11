Aşk ve Taht’ın yıldızları Akın Akınözü ve Merjem Šıljak’ın ekrandaki uyumu çok beğenildi

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sekiz yıl boyunca Kezirpert Kalesi'nde zindanda tutulan Alaeddin, Selçuklu tahtına çıkmak üzere zindandan çıkarıldı. Kendisine şart koşulan Melike Hüma Hatun (Simay Barlas) ile evliliği kabul ederek tahtın yüzüğünü parmağına takan Alaeddin, ilk andan itibaren devlet üzerindeki otoritesini kurdu. Ancak aklındaki tek şey, sekiz yıl önce hayatını kurtaran yeşil gözlü, sırma saçlı kadın olan Destina'ydı.