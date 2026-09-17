Aşk ve Taht’ta Alaeddin, Destina’nın gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çok yaklaştı!
atv'nin Bozdağ Film'in üstlendiği, proje tasarımı ve yapımcılığı Mehmet Bozdağ'a ait olan, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı yeni dizisi Aşk ve Taht, dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Alaeddin'in Destina'yı Konya Sarayı'na getirmesi dengeleri değiştirirken, Destina'nın gerçek kimliğini saklama mücadelesi ve Alaeddin'in kendisine kurulan pusunun ardındaki ihaneti çözme çabası bölümün öne çıkan gelişmeleri oldu.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 12:42