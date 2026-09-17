Aşk ve Taht’ta Alaeddin, Destina’nın gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çok yaklaştı!

2.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ALAEDDİN, DESTİNA'YI KONYA SARAYI'NA GETİRDİ

Uçurumun kenarında karşı karşıya gelen Alaeddin ve Destina arasındaki gerilim devam etti. Alaeddin, yıllar önce karşısına çıkan gözleri unutmadığını söylerken Destina kimliğini gizlemek için düşmanlığından vazgeçmedi. Alaeddin'in sorularına rağmen neden ona saldırdığını ve kimlerin hesabını sorduğunu açıklamadı. Alaeddin ise Destina'nın kendisini öldürme fırsatı olduğu halde bunu yapmamasından şüphelendi ve karşısındaki kadının geçmişinde aradığı kişi olabileceğini düşündü.

Alaeddin'in elinden kaçmayı başaran Destina'nın özgürlüğü uzun sürmedi. Ormanda yeniden karşı karşıya gelen ikili arasında yaşanan mücadelede Destina yaralandı. Alaeddin, kendisini düşmanı olarak gören Destina'yı öldürmek yerine yarasını sardı. Alaeddin gerçekleri öğrenmek için Destina'yı yanında Konya'ya götürmeye karar verdi.