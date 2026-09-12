’Aşk ve Taht’ta harem savaşları başlıyor! Sarayın kapalı kapıları ardında gizli müttefiklikler, intikam yeminleri ve büyük entrikalar…

Keskin zekası ve nüfuzuyla haremi adeta bir satranç tahtası gibi kullanan Nurcihan, Ümmühan Hatun'a duyduğu derin öfkeyle kendi iktidar alanını örerken, en büyük desteği aristokrat geçmişiyle dikkat çeken sağ kolu Anna'dan alıyordu.