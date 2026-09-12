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'Aşk ve Taht'ta harem savaşları başlıyor! Sarayın kapalı kapıları ardında gizli müttefiklikler, intikam yeminleri ve büyük entrikalar…
'Aşk ve Taht'ta harem savaşları başlıyor! Sarayın kapalı kapıları ardında gizli müttefiklikler, intikam yeminleri ve büyük entrikalar…
atv'nin Bozdağ Film imzalı, dev prodüksiyonlu yeni dizisi Aşk ve Taht', izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında soluksuz yaşanacak aşk ve iktidar mücadelelerine davet ediyor.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 15:33