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Aşkın Nur Yengi'nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...
Aşkın Nur Yengi'nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...
'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla döneme damgasını vuran Aşkın Nur Yengi, güçlü sesi kadar tarzı ve özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yaptığı yatırımlarla konuşulan Yengi, meğer sanat dünyasının gizli emlak kraliçesiymiş!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 18:43