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Aşkın Nur Yengi'nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla döneme damgasını vuran Aşkın Nur Yengi, güçlü sesi kadar tarzı ve özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yaptığı yatırımlarla konuşulan Yengi, meğer sanat dünyasının gizli emlak kraliçesiymiş!

Giriş Tarihi: 06.06.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 18:43
Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla müzik dünyasında büyük çıkış yakalayan 54 yaşındaki Aşkın Nur Yengi, kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Başarılı sanatçı, son dönemde yaptığı paylaşımlar ve projeleriyle adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Bir süredir hem müzik kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aşkın Nur Yengi, bu kez yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Ünlü sanatçının son dönemdeki hamleleri, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Özellikle 1990'lı yıllarda müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Yengi'nin, kariyeri boyunca elde ettiği kazançlarını yıllar içinde sessizce gayrimenkule yönlendirdiği öğrenildi.

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Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

İstanbul'da çeşitli lüks konutlara sahip olan Yengi, yatırımlarını yurt dışına taşıdı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

İngiltere, Fransa'nın Nice bölgesi ve ABD'de evler satın alan sanatçının bu konutlarının çoğunluğunun 'prestijli lokasyonlarda' olduğu söyleniyor. Bu yatırımlarıyla "sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi" unvanını kazanan Yengi'nin serveti büyük ilgi topluyor.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

PEKİ TARİH DİZİLERİNİN SEVİLEN YILDIZI ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN DOLAR ZENGİNİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gözlerini açtı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile adım atan Düzyatan, 2001 yılında mezun olduktan sonra mezun Ruhsar dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

BAŞARILI PROJELERDE USTA İSİMLERLE BOY GÖSTERDİ!

Sergilediği başarılı oyunculuğu ile kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir ivme yakalayan Düzyatan, birçok imza projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI!

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projede boy gösteren Düzyatan'ın sahip olduğu servet ise adeta dudak uçuklattı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olarak da beliren Düzyatan'ın, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

İŞTE SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ DERLEDİK...

EMRAH

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.

Aşkın Nur Yengi’nin yatırımları dudak uçuklattı! İstanbul yetmeyince soluğu bakın nerelerde almış...

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.