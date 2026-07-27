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Aşkını bu sözlerle haykırdı! Asena'dan Kani Kudu'ya duygulandıran ilan-ı aşk: "Koca yürekli yiğit adam..."
Aşkını bu sözlerle haykırdı! Asena'dan Kani Kudu'ya duygulandıran ilan-ı aşk: "Koca yürekli yiğit adam..."
Bir dönem "ağabeyim" diyerek bahsettiği Kani Kudu ile romantik bir birliktelik yaşayan ünlü oryantal Asena, kişisel hesabından yaptığı son paylaşımla adeta ilan-ı aşk etti! Asena'nın biricik aşkı Kani Kudu için yazdığı sözlerin arasındaki o detay ise şoke etti...
Giriş Tarihi: 27.07.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 14:39