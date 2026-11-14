Trend Galeri Trend Magazin Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

Aşklarına bir kez daha şans veren Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, magazin gündemine sürpriz bir haberle geldi! 2010 yılında evlenen, 2016'da yollarını ayıran çift, aradan geçen yılların ardından yeniden hayatlarını birleştirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:10
Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

Şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, magazin dünyasında ses getiren sürpriz bir barışmayla yeniden evlendi. Çift, ilk olarak 2010 yılında Bodrum'da görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmiş, Casalini o dönem eşi için "Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi" açıklamasında bulunmuştu.

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

Çiftin bu evliliğinden 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ikili, 2016 yılında yollarını ayırarak boşanmıştı. Aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelen çift, hayatlarını bir kez daha birleştirme kararı aldı.

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

"ANLATILMAZ YAŞANIR" NOTUYLA DUYURDU

Nikah masasında kıyılan kıyafetleriyle ve kızları Dafne ile birlikte verdikleri aile pozunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Zeynep Casalini, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

Ünlü şarkıcı mutlu gününe ilişkin fotoğraflara "Anlatılmaz yaşanır" notunu düşerken, çifte yakın çevrelerinden ve hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

YILMAZ BAYRAKTAR - SILA ÖZLEM BAYRAKTAR

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

SANLI AKGÜN - OYA SÖZDUYAR

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR