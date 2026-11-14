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Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!
Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!
Aşklarına bir kez daha şans veren Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, magazin gündemine sürpriz bir haberle geldi! 2010 yılında evlenen, 2016'da yollarını ayıran çift, aradan geçen yılların ardından yeniden hayatlarını birleştirdi.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:10