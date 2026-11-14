Aşkları 10 yıl sonra yeniden alevlendi! Zeynep Cassalini ve Tahsin Berk nikah masasına oturdu!

Şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, magazin dünyasında ses getiren sürpriz bir barışmayla yeniden evlendi. Çift, ilk olarak 2010 yılında Bodrum'da görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmiş, Casalini o dönem eşi için "Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi" açıklamasında bulunmuştu.