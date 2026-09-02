Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti. Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Batu Son'la paylaştığı karelerle aşkını ilan etmişti. Gönlünü Batu Son'a kaptıran Terim, yeni ilişkisiyle adeta bulutların üzerinde. Ünlü isim, sevgilisiyle paylaştığı aşk pozlarına bir yenisini ekleyerek magazin gündeminde yer aldı. Nefes kesen manzaraya karşı sevgilisi Batu Son ile poz veren Terim, birbirlerine olan bakışlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Özel hayatındaki gelişmelerle dikkatleri üzerine çeken Buse Terim'in yaşamı da merak konusu oldu. 2 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen ünlü isim, aslen İstanbullu olduğu öğrenildi. İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri... OLGUN TOKER MERSİN BURAY Kıbrıs NEHİR ERDOĞAN İzmir KENAN İMİRZALIOĞLU Ankara DİREN POLATOĞULLARI Tunceli AFRA SARAÇOĞLU SİNEM KOBAL KIVANÇ TATLITUĞ Adana KAAN URGANCIOĞLU Tire - İzmir HANDE ERÇEL Bandırma MERT YAZICIOĞLU İstanbul DİLAN ÇİÇEK DENİZ Sivas SILA TÜRKOĞLU SERENAY SARIKAYA Ankara ÇAĞLA ŞİKEL İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı. PINAR DENİZ Adana HALUK BİLGİNER İzmir - Seferihisar İLAYDA ALİŞAN Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur SEZEN AKSU Denizli - Sarayköy ÇAĞATAY ULUSOY BURCU ESMERSOY İstanbul FEYYAZ ŞERİFOĞLU BİGE ÖNAL İstanbul AYÇA AYŞİN TURAN Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu. MEHMET YILMAZ AK Diyarbakır BUĞRA GÜLSOY Ankara FERHAT GÖÇER Şanlıurfa - Birecik KEREMCEM Muğla - Milas BURCU BİRİCİK Muğla-Elmalı SAFİYE SOYMAN Bolu - Akpınar ASLI ENVER Kıbrıs ALİŞAN Bingöl MERT RAMAZAN DEMİR Van SEDA SAYAN SİBEL CAN Karagümrük-İstanbul DEMET AKALIN Kocaeli CEMRE BAYSEL İzmir GÜZİDE DURAN EMİNE ÜN İstanbul AYTAÇ ŞAŞMAZ Manisa EMRE ALTUĞ İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir. MURAT BOZ Ereğli HANDE SORAL Bursa-İnegöl SERTAB ERENER İstanbul BURAK ÖZÇİVİT Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu MİRAY DANER İstanbul FAHRİYE EVCEN Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU İzmir HANDE ATAİZİ Bursa HANDE DOĞANDEMİR Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur BERGÜZAR KOREL İstanbul ARZUM ONAN Ankara NİL KARAİBRAHİMGİL Ankara BEREN SAAT Ankara BEYAZIT ÖZTÜRK Bolu SERDAR ORTAÇ Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. ÖZGE YAĞIZ İstanbul'da doğan oyuncu, aslen Sivaslı MURAT DALKILIÇ İzmir BURAK TOZKOPARAN Rize MİNE TUGAY Konya TOLGA SARITAŞ İstanbul CAN YAMAN İstanbul BURAK YÖRÜK İstanbul DEMET EVGAR Manisa EVRİM ALASYA İzmir BURCU ÖZBERK ESKİŞEHİR BARIŞ ARDUÇ Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor ESRA EROL SİNOP SİMGE SAĞIN Babası Amasyalı müzisyen bir aileden gelirken, annesi Arnavut kökenlidir. OKTAY KAYNARCA Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatya'nın Hekimhan ilçesindendir. Anne tarafından ise Elazığlı ŞİFANUR GÜL Ankara TEOMAN GİRESUN KADİR İNANIR FATSA Yasemin Esmergül İzmir CÜNEYT ARKIN Eskişehirli TÜRKAN ŞORAY İSTANBUL ADİLE NAŞİT İSTANBUL ARAP CELAL SİVAS EMEL SAYIN Selanik