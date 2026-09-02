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Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Buse Terim, sevgilisi Batu Son'la çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin romantik pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:52
Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Batu Son'la paylaştığı karelerle aşkını ilan etmişti.

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Gönlünü Batu Son'a kaptıran Terim, yeni ilişkisiyle adeta bulutların üzerinde.

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Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Ünlü isim, sevgilisiyle paylaştığı aşk pozlarına bir yenisini ekleyerek magazin gündeminde yer aldı.

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Nefes kesen manzaraya karşı sevgilisi Batu Son ile poz veren Terim, birbirlerine olan bakışlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

Özel hayatındaki gelişmelerle dikkatleri üzerine çeken Buse Terim'in yaşamı da merak konusu oldu.

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

2 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen ünlü isim, aslen İstanbullu olduğu öğrenildi.

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

BURAY

Kıbrıs

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

PINAR DENİZ

Adana

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Aşkları gözlerinden okundu… Buse Terim ve sevgilisinin yeni pozu herkesi hayran bıraktı!

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur