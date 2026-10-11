Trend Galeri Trend Magazin Aşkları yıllara meydan okuyor! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin romantik anları...

Aşkları yıllara meydan okuyor! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin romantik anları...

Mutlulukları her fırsatta dillerde olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden yeni kareler geldi! Ünlü oyuncunun eşiyle paylaştığı romantik anlar kısa sürede binlerce beğeni topladı!

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 10:32
Aşkları yıllara meydan okuyor! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin romantik anları...

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü çift, mutlu evliliklerini mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile taçlandırmıştı.

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Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çiftten son olarak romantik bir paylaşım geldi.

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile çekilen romantik karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Atagül'ün paylaştığı kareye kahverengi kalp emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

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IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

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ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

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TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

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DUA LİPA-CALLUM TURNER

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NAZLI BULUM- DORUK KAYA

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