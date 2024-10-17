Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın sevgilisine bakın!

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu sosyal medyada güzelliğiyle gündem oldu. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl nokta koyan Arzum Onan, Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan genç sevgililer Can Aslantuğ ile Lal Gümüşçüoğlu ilgi odağı oluyor. Öyle ki Lal Gümüşçüoğlu kayınvalidesi Arzum Onan'a çok benzetiliyor. İşte Arzum Onan'ın müntakbel gelini...