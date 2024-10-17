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Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın sevgilisine bakın!

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu sosyal medyada güzelliğiyle gündem oldu. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl nokta koyan Arzum Onan, Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan genç sevgililer Can Aslantuğ ile Lal Gümüşçüoğlu ilgi odağı oluyor. Öyle ki Lal Gümüşçüoğlu kayınvalidesi Arzum Onan'a çok benzetiliyor. İşte Arzum Onan'ın müntakbel gelini...

Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:23
Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi, Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı...

Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Tescilli güzel Arzum Onan'ın müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu sosyal medyada gündem oldu.

Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu.

Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı aşk haberlerinde geçse de asıl bombayı Arzum Onan patlattı. Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye yelken açan Arzum Onan şu sıralar adeta aşk sarhoşu.

Aslantuğların müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık.

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