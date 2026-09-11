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Aslı Hünel'den duygulandıran paylaşım! "Annem seni çok özledim"

4 yıl arayla iki büyük acıyı üst üste yaşayan hem babasını hem de annesini kaybeden başarılı şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 14:32
Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim
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Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in anneleri Şükran Hünel, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 20 Mayıs 2025'te hayatını kaybetmişti.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Acı haberle yıkılan Aslı Hünel, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Her fırsatta annesine olan özlemini dile getiren ünlü sunucu annesi Şükran Hünel'i duygusal bir paylaşımla andı.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Annesiyle bir fotoğrafını yayınlayan Hünel paylaşımına şu notu düştü:

"Annem seni çok özledim. Bana böyle bakmanı, sesini duymayı... Set bitti eve giderken telefonda seninle konuşmayı çok özledim"

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

OYUNCU ÇAĞRI ATAKAN'IN DA ANNE ACISI DİNMİYOR

Oyuncu Çağrı Atakan, ekran macerasında "Çukur" dizisinin ardından 2021 yılında Survivor'da yer alarak Ünlüler takımında mücadele etmişti. Yarışma sırasında yaşadığı sakatlık ise Atakan'ın Survivor serüvenini erken noktalamıştı.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda acı bir kayıp yaşamıştı. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören annesinin 29 Nisan 2026'da hayatını kaybettiğini duyuran Atakan, bu süreçte yaşadığı acıyı zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Anne özlemini her fırsatta dile getiren oyuncu, doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme almıştı.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Annesine seslenen Atakan, "Sensiz ilk doğum günüm minnoşum. Çok özlüyorum. İyi ki benim annemdin" ifadeleriyle yürek burkmuştu.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

AİLESİNDEN DE PEŞ PEŞE DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, 2021 yılında uzun süre tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Vefatının 5. yıl dönümünde sanat dünyası usta oyuncuyu anarken, ailesinden de peş peşe duygusal paylaşımlar gelmişti.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Şensoy'un çocukları ve eski eşi Derya Baykal, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla usta sanatçıya olan özlemlerini dile getirmişti.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Babasının kucağında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşan Derya Şensoy, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor… Seni çok özledim..."

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

"HEM DÜN GİBİ HEM BİR ÖMÜR GİBİ"

Ferhan Şensoy ile birlikte yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşan Mert Baykal ise duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Özlemle baba… Hem dün gibi hem bi ömür gibi… "

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Yıllar öncesine ait baba-kız fotoğrafını yayınlayan Müjgan Ferhan Şensoy paylaşımında, "Bugün tam 5 yıl babacım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor…" ifadelerine yer vermişti.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Usta sanatçının eski eşi Derya Baykal ise Şensoy'u "Saygı ve rahmetle" diyerek anmıştı.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

Tıpkı Ferhan Şensoy'un evlatları gibi, hayatlarının en büyük dayanağını yitiren ve sosyal medyada dile getirdikleri duygusal mesajlarla anne ya da babalarına olan özlemlerini paylaşan pek çok ünlü isim bulunuyor. İşte anne veya babasını kaybederek bu büyük acıyla yüzleşen diğer ünlü isimler...

FİLİZ AKIN

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın hayatındaki acı olaylardan biri de yıllar önce ailesinin yaşadığı korkunç cinayet oldu. Akın'ın babası ve üvey annesi, İzmir'in Hatay ilçesindeki evlerinde boğularak öldürüldü.

Çifti, Filiz Akın'ın üvey teyzesi evde ölü halde buldu. Yapılan soruşturmanın ardından cinayetin, daha önce evde kiracı olarak yaşayan kişiler tarafından soygun amacıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

SABA TÜMER

Ekranlarda kendine has kahkahası ve enerjisiyle tanınan Saba Tümer'in hayatında, izleyicilerin pek bilmediği büyük bir acı da var. Başarılı sunucu, henüz 25 yaşındayken annesini kaybetti. Genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, Tümer'in hayatında derin bir iz bıraktı. Tümer temmuz ayında ise babası Yalçın Tümer'i kaybetti.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

DEMET AKALIN

Şarkıcı Demet Akalın da babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden isimler arasında yer alıyor. Akalın'ın babası Ali Akalın, ünlü şarkıcı henüz 2 yaşındayken geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Aslı Hünel’den duygulandıran paylaşım! Annem seni çok özledim

ARAS BULUT İYNEMLİ

Ekranların sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli de yakın zamanda babasını kaybetmenin acısıyla yüzleşen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli, 31 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ASLI HÜNEL #SURVİVOR