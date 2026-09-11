Aslı Hünel'den duygulandıran paylaşım! "Annem seni çok özledim"

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in anneleri Şükran Hünel, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 20 Mayıs 2025'te hayatını kaybetmişti. Acı haberle yıkılan Aslı Hünel, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı. Her fırsatta annesine olan özlemini dile getiren ünlü sunucu annesi Şükran Hünel'i duygusal bir paylaşımla andı. Annesiyle bir fotoğrafını yayınlayan Hünel paylaşımına şu notu düştü: 'Annem seni çok özledim. Bana böyle bakmanı, sesini duymayı... Set bitti eve giderken telefonda seninle konuşmayı çok özledim' OYUNCU ÇAĞRI ATAKAN'IN DA ANNE ACISI DİNMİYOR Oyuncu Çağrı Atakan, ekran macerasında 'Çukur' dizisinin ardından 2021 yılında Survivor'da yer alarak Ünlüler takımında mücadele etmişti. Yarışma sırasında yaşadığı sakatlık ise Atakan'ın Survivor serüvenini erken noktalamıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda acı bir kayıp yaşamıştı. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören annesinin 29 Nisan 2026'da hayatını kaybettiğini duyuran Atakan, bu süreçte yaşadığı acıyı zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Anne özlemini her fırsatta dile getiren oyuncu, doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme almıştı. Annesine seslenen Atakan, 'Sensiz ilk doğum günüm minnoşum. Çok özlüyorum. İyi ki benim annemdin' ifadeleriyle yürek burkmuştu. AİLESİNDEN DE PEŞ PEŞE DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, 2021 yılında uzun süre tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Vefatının 5. yıl dönümünde sanat dünyası usta oyuncuyu anarken, ailesinden de peş peşe duygusal paylaşımlar gelmişti. Şensoy'un çocukları ve eski eşi Derya Baykal, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla usta sanatçıya olan özlemlerini dile getirmişti. 'SENİ ÇOK ÖZLEDİM' Babasının kucağında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşan Derya Şensoy, paylaşımına şu notu düşmüştü: 'Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor… Seni çok özledim...' 'HEM DÜN GİBİ HEM BİR ÖMÜR GİBİ' Ferhan Şensoy ile birlikte yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşan Mert Baykal ise duygularını şu sözlerle ifade etmişti: 'Özlemle baba… Hem dün gibi hem bi ömür gibi… ' Yıllar öncesine ait baba-kız fotoğrafını yayınlayan Müjgan Ferhan Şensoy paylaşımında, 'Bugün tam 5 yıl babacım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor…' ifadelerine yer vermişti. Usta sanatçının eski eşi Derya Baykal ise Şensoy'u 'Saygı ve rahmetle' diyerek anmıştı. Tıpkı Ferhan Şensoy'un evlatları gibi, hayatlarının en büyük dayanağını yitiren ve sosyal medyada dile getirdikleri duygusal mesajlarla anne ya da babalarına olan özlemlerini paylaşan pek çok ünlü isim bulunuyor. İşte anne veya babasını kaybederek bu büyük acıyla yüzleşen diğer ünlü isimler... FİLİZ AKIN Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın hayatındaki acı olaylardan biri de yıllar önce ailesinin yaşadığı korkunç cinayet oldu. Akın'ın babası ve üvey annesi, İzmir'in Hatay ilçesindeki evlerinde boğularak öldürüldü. Çifti, Filiz Akın'ın üvey teyzesi evde ölü halde buldu. Yapılan soruşturmanın ardından cinayetin, daha önce evde kiracı olarak yaşayan kişiler tarafından soygun amacıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı. SABA TÜMER Ekranlarda kendine has kahkahası ve enerjisiyle tanınan Saba Tümer'in hayatında, izleyicilerin pek bilmediği büyük bir acı da var. Başarılı sunucu, henüz 25 yaşındayken annesini kaybetti. Genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, Tümer'in hayatında derin bir iz bıraktı. Tümer temmuz ayında ise babası Yalçın Tümer'i kaybetti. DEMET AKALIN Şarkıcı Demet Akalın da babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden isimler arasında yer alıyor. Akalın'ın babası Ali Akalın, ünlü şarkıcı henüz 2 yaşındayken geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. ARAS BULUT İYNEMLİ Ekranların sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli de yakın zamanda babasını kaybetmenin acısıyla yüzleşen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli, 31 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetti.