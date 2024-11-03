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Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan'dan ev işleri itirafı! "Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam"

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, Mustafa Ceceli'nin doğum günü kutlamasına katıldı. Mekana Aslıhan Doğan'dan önce gelen Arda Turan, eşini beklerken soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 03.11.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 07:27
Aslıhan Doğan Turan’ın eşi Arda Turan’dan ev işleri itirafı! Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam

Mustafa Ceceli, 44. yaşını geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda yakın dostlarıyla kutladı. "Seneler su gibi geçiyor, şaka maka 44 oldum" diyerek yaşına esprili bir gönderme yaptı.

Aslıhan Doğan Turan’ın eşi Arda Turan’dan ev işleri itirafı! Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam

Doğum günü kutlamasına katılan Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan da katıldı. Antrenmandan geldiğini belirten Turan, "Ceceli'ye Eyüpspor'un imzalı formasını hediye ettim. O da çok sıkı taraftarımız" dedi.

Aslıhan Doğan Turan’ın eşi Arda Turan’dan ev işleri itirafı! Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam

Ev işleriyle ilgisi olmadığını da söyleyen Turan, "Yumurta kırmayı bile bilmem. Evde her şeyi Aslı yapıyor" diye konuştu.

Aslıhan Doğan Turan’ın eşi Arda Turan’dan ev işleri itirafı! Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam

Türk futbolunun efsane futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.

Aslıhan Doğan Turan’ın eşi Arda Turan’dan ev işleri itirafı! Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam

Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.

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