Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan'dan ev işleri itirafı! "Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam"

Mustafa Ceceli, 44. yaşını geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda yakın dostlarıyla kutladı. 'Seneler su gibi geçiyor, şaka maka 44 oldum' diyerek yaşına esprili bir gönderme yaptı. Doğum günü kutlamasına katılan Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan da katıldı. Antrenmandan geldiğini belirten Turan, 'Ceceli'ye Eyüpspor'un imzalı formasını hediye ettim. O da çok sıkı taraftarımız' dedi. Ev işleriyle ilgisi olmadığını da söyleyen Turan, 'Yumurta kırmayı bile bilmem. Evde her şeyi Aslı yapıyor' diye konuştu. Türk futbolunun efsane futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı. Turan çifti, hem magazin dünyasında hem de sosyal mecralarda sıkça dikkat çekiyor. Aslıhan Doğan, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce'u ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine çıkardı. Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon Euro'ya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle önceki gün Bebek'te görüntülendi. Turan ile beraberindeki Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti, araçtan inip bir restorana girdi. Yemek öncesi muhabirlerin bayramını kutlayan Mustafa Ceceli, 'Aslıhan bizi bayram yemeğine getirdi' dedi. EŞİMİ ÇOK TAKDİR EDİYORUM Öte yandan geçen aylarda Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı. Arda Turan sosyal medya hesabından 7. evlilik yıl dönümünü kutladı. Öte yandan ünlü futbol adamı Arda Turan, minik oğulları için at satın aldı. Beykoz'da oturan aile, atlarına Bebe Lalipli adını verdi. Haflinger cinsi at, Göktürk'teki bir atlı spor kulübüne yerleştirildi. Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocuklar, haftada 3 gün ailenin yeni üyesini ziyaret ediyor, hem de binicilik dersleri alıyor. Turan, 'Bebe Lalipli ailemizin parçası oldu. Çocuklar onu çok seviyor' dedi. 'KIZIM OLURSA ÇOK MUTLU OLURUM' TURAN ÇİFTİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ Hamile olan Aslıhan Doğan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi. Ancak büyük bir sevinç yaşayan Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı.