Trend
Galeri
Trend Magazin
Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu
Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu
Asmalı Konak ve Karagül dizilerinde rol alan 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer, Muğla'nın Milas ilçesinde trafik kazası geçirdi. Usta oyuncunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:37