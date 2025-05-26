Trend Galeri Trend Magazin Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

Asmalı Konak ve Karagül dizilerinde rol alan 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer, Muğla'nın Milas ilçesinde trafik kazası geçirdi. Usta oyuncunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:37
Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer, Bodrum istikametine doğru giderken Muğla'nın Milas ilçesinde 26 yaşındaki Ş.A. isimli sürücüyle çarpıştı.

Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

Edinilen bilgiye göre, karşı yönden gelen genç adamın otomobil hakimiyetini kaybetmesi sonucunda oyuncu Şerif Sezer'in arabasıyla kaza yaptı.

Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

Çarpışmanın şiddetiyle olay yerine birçok 112 Acil Sağlık Ekibi, trafik ekibi ve itfaiye çağırıldı.

Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

Ş.A. isimli sürücünün yaralandığı öğrenilirken, usta oyuncunun kazayı yara almadan atlattığı ve olay yerinden başka bir arkadaşının aracıyla Bodrum yoluna gittiği belirlendi.

Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

ŞERİF SEZER KİMDİR?

12 Aralık 1946 yılında Bursa'nın Mudanya isimli ilçesinde dünyaya gelen Şerif Sezer'in anne ve babası o sekiz yaşındayken boşandı. İlkokulu bitirmesinin ardından, amcasının izin vermemesi nedeniyle okul hayatına devam edemedi. Onun yerine dikiş nakış kursuna gönderildi. Annesi ve babası boşandığında annesi Ankara'ya taşındı. 6 sene boyunca annesini görmeyen Şerif Sezer, annesi kendisiyle irtibat kurduğunda 18 yaşındaydı. Yanına ilkokul diploması ve nüfus cüzdanını alarak, annesinin yanına gitti. Bu sayede eğitim hayatına devam etme şansı yakaladı. Bir süre Kız Enstitüsü'ne giden Şerif Sezer, öğretmenlerinin cesaret vermesi ile okul hayatına kaldığı yerden devam etti. Lisedeyken oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Konservatuvar okuyan Şerif Sezer, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı