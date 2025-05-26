Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınmıştı! 78 yaşındaki oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç tuzla buz oldu

ŞERİF SEZER KİMDİR?

12 Aralık 1946 yılında Bursa'nın Mudanya isimli ilçesinde dünyaya gelen Şerif Sezer'in anne ve babası o sekiz yaşındayken boşandı. İlkokulu bitirmesinin ardından, amcasının izin vermemesi nedeniyle okul hayatına devam edemedi. Onun yerine dikiş nakış kursuna gönderildi. Annesi ve babası boşandığında annesi Ankara'ya taşındı. 6 sene boyunca annesini görmeyen Şerif Sezer, annesi kendisiyle irtibat kurduğunda 18 yaşındaydı. Yanına ilkokul diploması ve nüfus cüzdanını alarak, annesinin yanına gitti. Bu sayede eğitim hayatına devam etme şansı yakaladı. Bir süre Kız Enstitüsü'ne giden Şerif Sezer, öğretmenlerinin cesaret vermesi ile okul hayatına kaldığı yerden devam etti. Lisedeyken oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Konservatuvar okuyan Şerif Sezer, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı