Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan Asmalı Konak'ta Zeliş karakterine hayat veren Naz Temel, yıllar sonra ortaya çıktı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'la aynı projede yer alarak tanınan genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve yeni hayatı dikkat çekti. Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve oyunculuğu bırakarak gözlerden kaybolan Temel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çeken eski oyuncunun şimdi ne yaptığı ise merak konusu olmuştu. GEMİ KAPTANI OLDU Naz Temel, yıllar sonra herkesi şaşırtan kariyer tercihiyle ortaya çıktı. Ekranlara veda eden Temel'in meslek olarak denizciliği seçtiği öğrenildi. Çocuk oyuncu olarak hafızalarda yer eden Temel, şimdi gemi kaptanlığı yapıyor. İşte Asmalı Konak'ın Zeliş'i Naz Temel'in son hali DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÇOCUK ÜNLÜ: ALİŞ Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat'ın (Alişan) afacan kardeşi Aliş karakterine hayat veren ve 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Seyit Karabulut, uzun süre sonra son haliyle gündeme geldi. 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve çocuk yaştaki yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Seyit Karabulut, dizinin final yapmasının ardından adeta sırra kadem basmıştı. Başka hiçbir projede yer almayan ve ekranlardan tamamen uzak bir hayat süren ünlü isim, aradan geçen yılların ardından son haliyle ortaya çıktı. Bir dönemin çocuk yıldızını görenler, 'Zaman ne çabuk geçmiş' demekten kendini alamadı. ESKİ HALİNDEN ESER YOK! Sosyal medyada paylaşılan kareleriyle bir anda magazin gündemine oturan Seyit Karabulut'un değişimi, 'Zaman ne çabuk geçmiş' dedirtti. Çocukluk yıllarındaki o minik Aliş'ten eser kalmayan Karabulut, şimdilerde tarzı ve olgun görüntüsüyle dikkat çekiyor. Alişan ve Çağla Şıkel gibi dev isimlerle aynı seti paylaşan eski çocuk yıldızın, şimdilerde ekranlardan uzak olsa da hayranları tarafından hala büyük bir ilgiyle takip edildiği görülüyor. CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'Sİ DE YILLARA MEYDAN OKUYAN DEĞİŞİMİYLE ÇOK KONUŞULDU! Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler... DİLARA KURTULMUŞ 2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantasik dizileri arasında yer almıştı. Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı. Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti. Dizide Nazlı karakterini canlandıran çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını açıkladı. Instagram hesabında geniş bir takipçisi kitlesi bulunan ünlü isim, o anları sevenleriyle paylaştı. 27 yaşındaki Kurtulmuş, paylaştığı gönderilere 'I said yes' notunu düştü. Özel anlara şahitlik edenler arasında, aynı dizide ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de yer aldı. Bir başka dostu olan Zeynep Özkaya da Kurtulmuş'u yalnız bırakmadı. DİLARA KURTULMUŞ GİBİ KÜÇÜK YAŞTA HAYATIMIZA GİREN BİR BAŞKA İSİM: BEREN GÖKYILDIZ! Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor. Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İŞTE SON HALİ! Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; 'Çok tatlı bir genç kız olmuşsun', 'Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi' yorumları yaptı. ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Yumurcak' serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor. Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş! İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı 'Yumurcak' filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından 'Yumurcağın Tatlı Rüyaları', 'Küçük Kovboy', 'Yumurcak Küçük Şahit' gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu. Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı. Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi. 2000'li yıllarda 'Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda' gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, 'Arka Sokaklar' dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu. Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor. 2 Nisan 2024'te babası Türker İnanoğlu'nu, 21 Mart 2025'te ise annesi Filiz Akın'ı kaybeden İnanoğlu, bu kayıpların ardından da sanat hayatına devam etti. Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem çocukluk yıllarında canlandırdığı 'Yumurcak' karakteri hem de televizyon ekranlarında sürdürdüğü kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan İnanoğlu, hala Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın 'Gümüş Eyer' filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz? 1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti. Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti. 1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü. Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı. 2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor. İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ! Hollywood'a yakın mesafedeki konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran insanlardan biri olarak öne çıkıyor. BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ! 1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan 'Küçük Besleme' dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Dizide canlandırdığı 'besleme' karakteriyle özellikle çocuk izleyicilerin kalbinde derin izler bırakan Kulakoğlu, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla da unutulmaz bir ekran yüzü olmuştu. Hayriye karakterinin (Tomris Oğuzalp) yanında türlü zorluklara maruz kalan Bilge, ekran başındakileri ağlatırken, genç oyuncunun başarılı performansı da takdir toplamıştı. İŞTE SON HALİ! 1986 doğumlu olan Nur Kulakoğlu, oyunculuk kariyerine 'Aşık Oldum' dizisiyle adım attı. Küçük Besleme'nin yanı sıra 'Mum Kokulu Kadınlar', 'Üvey Baba', 'Avcı' ve 'Sururi' gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak hayatının yönünü zamanla değiştiren Kulakoğlu, oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına odaklandı. 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı. Şimdilerde Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kulakoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Evlenen ve mutlu bir yuva kuran eski oyuncu,sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlardan tamamen uzak bir hayat tercih ediyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü, değişti ve hayalini kurduğu akademik hayatı yaşıyor. MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE MUSTAFA'SININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir hayat yolculuğunda karşımıza çıktı. İşte küçük Mustafa'nın şaşırtan son hali… Dizi, 2011 yılında ekran yolculuğuna başladığında, Demirbağ yalnızca 6 yaşındaydı. İlk 18 bölümde yer aldığı performansıyla izleyicinin kalbini kazanan minik oyuncu, şimdi 19 yaşında genç bir delikanlı. Ekranlardan uzak bir yaşam sürse de, son hali sosyal medyada merak konusu olmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2005 doğumlu olan Yusuf Berkan Demirbağ, oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşta başladı. 2010-2017 yılları arasında birçok projede yer aldı. Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Veda, Çıplak Gerçek, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş gibi dizilerde ve Arif V 216 gibi sinema yapımlarında da rol aldı. Bu serbest oyuncu olarak çalışan Demirbağ, küçük yaşına rağmen ekran önünde oldukça tecrübeli bir isim haline geldi. Ancak genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerine uzun vadede devam etmeyen Yusuf Berkan, eğitim ve teknoloji alanında farklı bir yol çizdi. İŞTE SON HALİ! Şu anda Almanya'da yaşayan Demirbağ, yarı zamanlı back-end developer, web geliştirme alanında kendini geliştiren genç yetenek kariyer planını tamamen değiştirmiş görünüyor. Bir zamanların 'küçük şehzadesi' artık hem akademik hem de mesleki olarak başka bir evrede. Ekranlardan uzak durmayı tercih eden Yusuf Berkan Demirbağ, geçmişin iz bırakan çocuk oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor. KÜÇÜK ŞEHZADE MEHMED DE DEĞİŞENLERDEN! 18 yaşındaki başarılı oyuncu Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Ak, kariyerinin yanında eğitim hayatına da devam ediyor. Oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayan genç oyuncu, birçok reklam filminde kendini göstermiştir. Kariyerine 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şehzade Murad karakterini canlandırarak adım atan Ak, Türk televizyonlarında sevilen ve popüler olan dizilerde boy göstererek yer edinmiştir. SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI! Genç oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Küçüklüğünden beri ekran başında yer alan başarılı oyuncu Ak, yeni yaşında adeta yaşıtlarına taş çıkartıyor. Şimdilerde 18 yaşında olan Ak, eğitim hayatının yanı sıra oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor. BİRSU DEMİR Alemin Kralı dizisinde sert mizaçlı ve ablalarına karışan bir karakteri canlandıran Birsu Demir, izleyicinin kalbinde taht kurmuştu. Aradan geçen 13 yılın ardından, bugün 26 yaşında olan genç oyuncu, adeta bambaşka biri oldu. Takipçileri, güzelliği ve tarzıyla öne çıkan Demir'i dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti. Paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, 'Bu Oben mi gerçekten?', 'Dua Lipa'nın Türk versiyonu', 'Yıllar çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı. Şimdilerde 26 yaşında olan genç oyuncu, uzun bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor. Instagram'da bir hayli aktif olan Demir, 58 bin takipçili hesabında sık sık övgü dolu yorumlar alıyor. Genç oyuncunun yıllar içindeki geçirdiği değişimse, dizi severleri bir hayli şoke etti. ALİYE DİZİSİNİN ARDA'SI Ayberk Koçar'ın oyunculuk serüveni, 2004-2006 yılları arasında yayınlanan ve izleyicilerin büyük sevgisini kazanan Aliye dizisiyle başladı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan bu yapımda, küçük Ayberk 'Arda' karakterini canlandırdı ve performansıyla hafızalara kazındı. Henüz dört yaşında olmasına rağmen, oyunculuğundaki doğallık ve sevimlilik sayesinde 76 hafta boyunca evlerimize konuk olan Koçar, o dönemin en sevilen çocuk oyuncuları arasında yer aldı. Aliye dizisinde; Halit Ergenç, Sanem Çelik ve Nejat İşler gibi usta isimlerle aynı kadroda yer almanın avantajını yaşayan Ayberk, bu deneyimle mesleğine güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin yayınlandığı dönem boyunca ve sonrasında, oyunculuğunu birçok farklı yapımda sürdürdü. 2008 yılında Pulsar dizisinde 'Çağlar' karakterini oynayan genç oyuncu, 2013 yılında ise Benim Hala Umudum Var adlı dizide, ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın kardeşi rolüyle ekranlara geldi. Bunun yanı sıra, 2010 yapımı Hayde Bre ve 2006 yapımı Son Osmanlı Yandım Ali filmlerinde de rol alarak beyaz perde deneyimini pekiştirdi. İŞTE SON HALİ! Ayberk Koçar, çocukluk döneminden bugüne geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. 4 yaşındaki sevimli haliyle hafızalara kazınan çocuk yıldız, artık 25 yaşında ve fiziksel olarak da adeta bambaşka biri olmuş durumda. Yıllar içinde hem görünüşü hem de duruşuyla olgunlaşan Koçar, değişimiyle hayranlarının ağzını açık bırakıyor. Ancak bu parlak başlangıcın ardından Ayberk, oyunculuktan başka bir yol seçerek uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Kariyerini farklı alanlara yönlendiren genç oyuncu, sahnelerin ve ekranların tozundan uzak, daha sakin bir yaşam sürüyor. Son yıllarda hakkında pek fazla haber çıkmayan Ayberk Koçar, oyunculuğa devam etmemesine rağmen sektörde iz bırakan performansları ve sevimli çocuk yıldız kimliğiyle hala hatırlanıyor. Hem dizi hem film hem de reklam alanlarında genç yaşta önemli işlere imza atan Koçar, aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca bilmesiyle farklı alanlarda da kendini geliştiren çok yönlü bir sanatçı. Aliye dizisinde birlikte rol aldığı Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi oyuncularla anılan Ayberk Koçar'ın geçmişten bugüne uzanan oyunculuk yolculuğu, birçok kişi için nostaljik ve özel bir yer tutuyor. Küçük bir çocukken yakaladığı büyük şöhreti olgunlukla taşıyan Ayberk, hayatının yeni döneminde huzurlu ve sakin bir yol izliyor. ÜVEY BABA'NIN LAMİA'SI BURÇİN ABDULLAH! Türk televizyonlarının çocuk yıldızlarından biri olarak hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar içinde hem kariyerinde hem de özel hayatında attığı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Bir kız ve bir erkek kardeşi olan Abdullah, lise öğrenimini İstanbul Fatih'teki Akasya Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü tercih eden güzel oyuncu, eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Missouri eyaletine yerleşen Abdullah, burada ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak eğitimine de uluslararası bir boyut kazandırdı. Henüz 11 yaşındayken, 1998 yılında yayımlanan ve dönemin efsane dizilerinden biri haline gelen Üvey Baba ile televizyon dünyasına adım atan Burçin Abdullah, dizide canlandırdığı 'Lamia' karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi birçok yapımda rol alan Abdullah, 2010'lu yıllarda 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde hayat verdiği 'Ayçe' karakteriyle tekrar dikkatleri üzerine çekti. Sinema kariyerine de adım atan başarılı oyuncu, 2013 yapımı ve üç kıtada çekilen Selam adlı filmde 'Zehra' karakterini canlandırarak uluslararası bir projede yer almanın gururunu yaşadı. 2015'te kısa bir süreliğine 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde 'Alev' karakteriyle ekrana döndü. 2017 yılında fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a 'Helena' rolüyle katıldı ve burada da beğeni topladı. İŞTE ÜVEY BABA'NIN LAMİASI'NIN SON HALİ! Son olarak 2021-2022 sezonunda atv'de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde 'Leman Sancakzade' karakterine hayat verdi. Özel hayatında da gözlerden uzak bir mutluluğu tercih eden Burçin Abdullah, 24 Ocak 2018 tarihinde Milano'da Salih Maraş ile dünyaevine girdi. Aynı yıl 21 Haziran'da ise anne olmanın heyecanını yaşadı. KÜÇÜK AĞA'DA BİRCE AKALAY'IN KIZI ECE'YDİ... ADA ELBİR'E BİR DE ŞİMDİ BAKIN! KOCA KIZ OLMUŞ... Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Emir Berke Zincidi'nin olduğu Küçük Ağa dizisi, 2014-2015 yıllarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu. Yetenekli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Küçük Ağa'daki oyuncuların yıllar içindeki değişimi de oldukça merak uyandırıyor. Bunlardan biri de dizide Akalay ve Levendoğlu'nun kızlarını canlandıran minik yıldız Ece. Sarı saçları ve koca gülümsemesiyle akıllarda kalan Ada Elbir, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir kız oldu. İşte küçük yıldız Ada Elbir'in yıllar sonraki hali! Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Ada Elbir, oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayarak dikkat çekmişti. Şimdilerde çocukluğunun tadını çıkaran Elbir, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. Minik Ece'nin geçirdiği değişim, adeta 'güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş' dedirtiyor... Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' ve 'Aşk Perisi' kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında... Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk... Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor. Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 34 yaşında. Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu '7'den 77'ye' adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' adlı şarkısının klibinde ve 'Aşk Perisi' klibinde oynadı. Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı. 1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı 'İlişkiler' adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı 'Evimiz Olacak mı?' adlı dizide boy gösterdi. 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı. BATUHAN AYDAR KİMDİR? Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adana'lıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul – Maltepe – Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur. Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor. ERİMŞAH BORA Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali... Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil. Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor. Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik... ÇAĞLA ŞİMŞEK Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor. Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde rol alan, ardından 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. ÇAĞLA ŞİMŞEK ÇAĞLA ŞİMŞEK YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. BELEMİR TEMİZSOY BELEMİR TEMİZSOY BELEMİR TEMİZSOY SEYİT KARABULUT Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. Cennet Mahallesi adlı dizide Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut, aslen Trakya'lıdır Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Seyit Karabulut ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. SEYİT KARABULUT ECE ALTON Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali… ECE ALTON ECE ALTON ECE ALTON HALİL İBRAHİM KÜÇÜK Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük sahnelere geri döndü. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü… İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali… HALİL İBRAHİM KÜÇÜK HALİL İBRAHİM KÜÇÜK MERVE ERDOĞAN Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN ŞEBNEM CECELİ 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. İşte genç oyuncunun şimdiki hali... ŞEBNEM CECELİ ŞEBNEM CECELİ BATUHAN KARACAKAYA Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. İşte yakışıklı oyuncun yıllar içindeki değişimi. BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. ZEYNEP ÖZKAYA 'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu. ZEYNEP ÖZKAYA ZEYNEP ÖZKAYA ZEYNEP ÖZKAYA BURÇİN ABDULLAH 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü. BURÇİN ABDULLAH BURÇİN ABDULLAH BURÇİN ABDULLAH JENNİFER BOYNER Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı! Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. JENNİFER BOYNER JENNİFER BOYNER DAMLA ERSUBAŞI Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. DAMLA ERSUBAŞI DAMLA ERSUBAŞI ASENA KESKİNCİ 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. Genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı. ASENA KESKİNCİ ASENA KESKİNCİ GÜNEL ZEYNALOVA ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA EGE TANMAN Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN BUĞRA ÖZMÜLDÜR Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. BUĞRA ÖZMÜLDÜR BUĞRA ÖZMÜLDÜR EMİR BERKE ZİNCİDİ Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... EMİR BERKE ZİNCİDİ EMİR BERKE ZİNCİDİ EMİR BERKE ZİNCİDİ LEYLİFER KIZGINYÜREK Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. LEYLİFER KIZGINYÜREK LEYLİFER KIZGINYÜREK OZAN UĞURLU 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Yabancı Damat' dizisinde 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi … OZAN UĞURLU OZAN UĞURLU OZAN UĞURLU GİZEM GÜVEN 'Sihirli Annem'in 'Cereni' olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu, şimdilerde oldukça popüler. Neşeli halleriyle dikkat çeken çocuk oyuncu, artık güzeller güzeli bir genç kadın. İşte minik 'Ceren'in şimdiki hali... GİZEM GÜVEN GİZEM GÜVEN EZO SUNAL Kemal Sunal'ın efsanevi filmleri arasında yer alan 'Şendul Şaban' filmi, hala severek izlenmeye devam ediyor. Filmin konusunun yanında, filmdeki küçük kızı canlandıran oyuncunun şimdiki hali de çok merak ediliyor. Şendul Şaban'nın kızı rolündeki ve gerçek hayatta da kızı olan Ezo Sunal'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. EZO SUNAL EZO SUNAL EZO SUNAL Türkiye, onu bir kitapçıda kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüleriyle tanıdı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen pek çok ağır felsefe kitabını okuyan, yetişkinleri bile hayrete düşüren analizler yapan Atakan Kayalar, o dönem 'Filozof Atakan' lakabıyla en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti. ONUR SARIKAYA 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali 'yıllar ona acımamış' dedirtti. Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri... ONUR SARIKAYA 5 AYDA 250 KİTAP OKUMUŞTU Gündeme oturduğu dönemde 5 ay gibi kısa bir sürede 250 felsefe kitabı bitirdiğini belirten Atakan, kurduğu kompleks cümleler ve kendine has tavırlarıyla uzmanları ikiye bölmüştü. Kimi uzmanlar onun dehasına hayran kalırken, kimileri ise pedagojik gelişiminin olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. YILLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ Şöhretin zirvesindeyken gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Atakan Kayalar, aradan geçen 7 yılın ardından yeniden ortaya çıktı. Bugün 17 yaşında bir delikanlı olan Kayalar'ın bir kafede çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzun süredir merak edilen 'Filozof Atakan'ın son hali, çocukluk yıllarındaki görüntüsünden oldukça farklı. Saçlarını uzattığı ve boyunun bir hayli uzadığı görülen Atakan'ın değişimi, takipçileri tarafından 'Tanımak imkansız' şeklinde yorumlandı.