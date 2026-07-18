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Asmalı Konak'ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Asmalı Konak'ın çocuk yıldızı olarak hafızalara kazınan isim, yıllar içinde bambaşka bir hayat kurdu. Oyunculuğu geride bırakan Zeliş'in seçtiği meslek ve son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 11:00
Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan Asmalı Konak'ta Zeliş karakterine hayat veren Naz Temel, yıllar sonra ortaya çıktı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'la aynı projede yer alarak tanınan genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve yeni hayatı dikkat çekti.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve oyunculuğu bırakarak gözlerden kaybolan Temel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çeken eski oyuncunun şimdi ne yaptığı ise merak konusu olmuştu.

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Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

GEMİ KAPTANI OLDU

Naz Temel, yıllar sonra herkesi şaşırtan kariyer tercihiyle ortaya çıktı. Ekranlara veda eden Temel'in meslek olarak denizciliği seçtiği öğrenildi. Çocuk oyuncu olarak hafızalarda yer eden Temel, şimdi gemi kaptanlığı yapıyor.

İşte Asmalı Konak'ın Zeliş'i Naz Temel'in son hali

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÇOCUK ÜNLÜ: ALİŞ

Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat'ın (Alişan) afacan kardeşi Aliş karakterine hayat veren ve 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Seyit Karabulut, uzun süre sonra son haliyle gündeme geldi.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve çocuk yaştaki yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Seyit Karabulut, dizinin final yapmasının ardından adeta sırra kadem basmıştı. Başka hiçbir projede yer almayan ve ekranlardan tamamen uzak bir hayat süren ünlü isim, aradan geçen yılların ardından son haliyle ortaya çıktı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Bir dönemin çocuk yıldızını görenler, "Zaman ne çabuk geçmiş" demekten kendini alamadı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Sosyal medyada paylaşılan kareleriyle bir anda magazin gündemine oturan Seyit Karabulut'un değişimi, "Zaman ne çabuk geçmiş" dedirtti. Çocukluk yıllarındaki o minik Aliş'ten eser kalmayan Karabulut, şimdilerde tarzı ve olgun görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Alişan ve Çağla Şıkel gibi dev isimlerle aynı seti paylaşan eski çocuk yıldızın, şimdilerde ekranlardan uzak olsa da hayranları tarafından hala büyük bir ilgiyle takip edildiği görülüyor.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'Sİ DE YILLARA MEYDAN OKUYAN DEĞİŞİMİYLE ÇOK KONUŞULDU!

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

DİLARA KURTULMUŞ

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantasik dizileri arasında yer almıştı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Dizide Nazlı karakterini canlandıran çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Instagram hesabında geniş bir takipçisi kitlesi bulunan ünlü isim, o anları sevenleriyle paylaştı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

27 yaşındaki Kurtulmuş, paylaştığı gönderilere "I said yes" notunu düştü.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Özel anlara şahitlik edenler arasında, aynı dizide ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de yer aldı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Bir başka dostu olan Zeynep Özkaya da Kurtulmuş'u yalnız bırakmadı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

DİLARA KURTULMUŞ GİBİ KÜÇÜK YAŞTA HAYATIMIZA GİREN BİR BAŞKA İSİM: BEREN GÖKYILDIZ!

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

İŞTE SON HALİ!
Beren Gökyıldız, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı.

Asmalı Konak’ın çocuk yıldızı büyüdü! Bambaşka bir kariyere yöneldi

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; "Çok tatlı bir genç kız olmuşsun", "Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi" yorumları yaptı.