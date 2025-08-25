Ata binip ’ya nasip’ dedi! Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor

Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çiftten sürpriz iki haber gelmişti. Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem'den evlilik teklifi almıştı. Ali Eyüboğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Ersin Görkem'in ailesi Bestemsu'nun ailesinden kızı istemeye gittiler. 25 Ağustos'ta Fethiye'de evlenecekler. EVLENDİ! Gelin alma merasimi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü oyuncunun ata bindiği anlar ise Instagram kullanıcılarında şaşkınlık yarattı. Öte yandan özel hayatıyla son günlerde mercek altına alınan altına Bestemsu Özdemir her defasında yüzünde estetik operasyon bulunmadığını dile getiriyor. Yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir estetiğe olan bakış açısını dile getirdi. Ünlü oyuncunun eski hali yeniden sosyal medyada gündem oldu. Aramızda Kalmasın programının haberine göre; Yüzünde estetik olmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi: ''Çok kişisel bir şey, çok kişisel bir tercih bu. Ben ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor. O yüzden mimiklerimi kullanabilmek adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum'' Oyuncu olduğu için mimiklerini kaybetmemek adına estetik operasyon yaptırmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Bestemsu Özdemir'in eski hali sosyal medyada dolaşıma girdi. İşte ünlü oyuncunun estetiksiz hali... Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik... SILA TÜRKOĞLU SILA TÜRKOĞLU HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA HADİSE HADİSE PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ GÜLŞEN GÜLŞEN ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA