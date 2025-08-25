Ata binip ’ya nasip’ dedi! Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor

Aramızda Kalmasın programının haberine göre; Yüzünde estetik olmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

''Çok kişisel bir şey, çok kişisel bir tercih bu. Ben ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor. O yüzden mimiklerimi kullanabilmek adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum''