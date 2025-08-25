Trend Galeri Trend Magazin Ata binip 'ya nasip' dedi! Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor

Oyuncu Bestemsu Özdemir'in geçen günlerde sevgilisi Ersin Görkem'le mutluluğa 'evet' demeye hazırlanıyor. Ünlü çiftin bugün evleneceği öğrenildi. Gelin almada at detayı ise şaşkınlık yarattı...

Giriş Tarihi: 25.08.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:11
Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkileri doludizgin devam eden çiftten sürpriz iki haber gelmişti.

Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem'den evlilik teklifi almıştı.

Ali Eyüboğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Ersin Görkem'in ailesi Bestemsu'nun ailesinden kızı istemeye gittiler. 25 Ağustos'ta Fethiye'de evlenecekler.

EVLENDİ!
Oyuncu Bestemsu Özdemir'in evlendiği öğrenildi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor | Video

Gelin alma merasimi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ünlü oyuncunun ata bindiği anlar ise Instagram kullanıcılarında şaşkınlık yarattı.

Öte yandan özel hayatıyla son günlerde mercek altına alınan altına Bestemsu Özdemir her defasında yüzünde estetik operasyon bulunmadığını dile getiriyor.

Yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir estetiğe olan bakış açısını dile getirdi.

Ünlü oyuncunun eski hali yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Aramızda Kalmasın programının haberine göre; Yüzünde estetik olmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

''Çok kişisel bir şey, çok kişisel bir tercih bu. Ben ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor. O yüzden mimiklerimi kullanabilmek adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum''

Oyuncu olduğu için mimiklerini kaybetmemek adına estetik operasyon yaptırmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Bestemsu Özdemir'in eski hali sosyal medyada dolaşıma girdi.

İşte ünlü oyuncunun estetiksiz hali...

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL