Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor | Video
Oyuncu Bestemsu Özdemir'in geçen günlerde sevgilisi Ersin Görkem'le bebek beklediği iddia edilmişti. Ünlü çiftin bugün evleneceği öğrenildi. Gelin almada at detayı ise şaşkınlık yarattı...
Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor | Video 25.08.2025 | 14:31
