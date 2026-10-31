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Atakan Özyurt'un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Atakan Özyurt, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Eşi Selen Özyurt ile mutlu evliliklerini bir bebekle daha taçlandıran fenomen isim, kızlarıyla birlikte verdikleri ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 31.10.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 16:13
Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Ünlü fenomen Atakan Özyurt ve Selen Özyurt çifti, mutlu evliliklerinde yeni bir heyecan yaşıyor.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

2022 yılında hayatlarını birleştiren ve geçtiğimiz yıl oğulları Aren'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini tadan çift, geçtiğimiz hafta takipçilerine ikinci bebek müjdesini vermişti.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Atakan Özyurt ve Selen Özyurt çifti bugün kızlarını kucaklarına aldı. Oğulları ve kızlarıyla birlikte hastane odasında aile pozu veren çift, o anları sosyal medya hesaplarında "Ailemize hoş geldin gülüm" notuyla paylaştı.

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Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

KIZLARINA 'LATİFE VERA' ADINI VERDİLER!

Özyurt çifti, kızlarına uzun zamandır hayalini kurdukları "Latife Vera" adını verdi. Fenomen çiftin aile fotoğrafı, kısa sürede çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni aldı.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

CİNSİYETİNİ BÖYLE AÇIKLAMIŞLARDI!

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haberin ardından geçtiğimiz aylarda Atakan Özyurt bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

YouTube kanalında ailecek pasta yedikleri anları paylaşan ünlü fenomenin, pastadan çıkan pembe rengi gördüğü o saniyeler sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

"KALBİMİZDE BAMBAŞKA BİR YER AÇTIN"

Bir ısırıkla ikinci bebeğinin cinsiyetini öğrenen Özyurt, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına bir not düşerek herkesi duygulandırmıştı: "Sen daha gelmeden kalbimizde bambaşka bir yer açtın. Sen büyürken güzelliğin sadece yüzünde değil, kalbinde olsun. Zarafetin tavrında, terbiyen duruşunda, iyiliğin yolunda olsun. Annenin taşıdığı o güzel huylardan nasibini al… İnsanlara saygıyla yaklaşan, sevgiyi çoğaltan, bulunduğu yere huzur bırakan biri ol. Hayat sana ne gösterirse göstersin, kalbindeki iyiliği kaybetme. Yolun aydınlık, kalbin temiz, ömrün huzurlu olsun kızım. Hayırlısıyla gelmeni bekliyoruz. Sağlıkla gel."

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

BABA OLACAĞINI BÖYLE ÖĞRENMİŞTİ!

Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde de baba olacağını bu videoyla öğrenmişti…

Eşi Selen Özyurt'un hazırladığı sürpriz sırasında her şeyden habersiz olan Atakan Özyurt, karşılaştığı manzara karşısında önce ne olduğunu kavrayamamıştı.

Atakan Özyurt'un ikinci kez baba olacağını öğrendiği duygusal anlar kamerada... Önce anlamadı, sonra donup kaldı! | Video

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Videonun devamında gerçeği fark etmesiyle birlikte adeta donup kalan ünlü fenomenin, yaşadığı şoku üzerinden atamaması ve uzun süre inanamaması izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırmıştı.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Oğlu Aren ile birlikte olduğu sırada gelen bu ikinci bebek haberiyle hayatının en doğal, şaşkın ve duygusal anlarından birini yaşayan Özyurt'un o görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

NELER OLMUŞTU?

Uzun zamandır ürettiği içerikler ve sempatik halleriyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la dünyaevine girmişti.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Eğlenceli anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Özyurt çifti kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi elde etmişti.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Komik halleriyle takipçilerini kırıp geçiren ikili geçtiğimiz mayıs ayında bebek beklediklerini haberini "Hamileyiz!" diyerek duyurmuştu.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Selen Özyurt müjdeli haberin ardından sosyal medya hesaplarından bol bol hamile pozları paylaşmaya başlamıştı.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Geçtiğimiz günlerde bu pozu paylaşan fenomen "Aynı bedende son günler.. Hayatımın en heyecanlı, en özel 9 ayının sonuna geldik. Yavrumuzu kucağımıza almak için gün hatta saat sayıyoruz:)" demişti.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Fenomen Atakan Özyurt'tan mutlu haber geldi. Özyurt çifti ilk kez anne-baba olmuştu.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

"17.45 HAYAT DURDU"

İkili, sosyal medya hesaplarından '17:45, hayat durdu, biz anne baba olduk' notuyla oğulları Aren Ata'yı kucaklarına aldıklarını duyurmuşlardı.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Atakan Özyurt hikayesine alıntıladığı fotoğrafa, 'Hoş geldin oğlum, çok güzelsin' şeklinde bir not düşmüştü.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

'KAFALAR' EKİBİNDE BÜYÜK HEYECAN!

Kafalar grubunun popüler ismi Atakan Özyurt ve eşi Selen Kaldırım, son olarak takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

Samimi halleriyle beğenilen çift ikinci kez anne-baba olacaklarını sosyal medya üzerinden resmen duyurdu.

Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

"BİZ YİNE HAMİLEYİZ"

Selen Kaldırım, hamilelik haberini kişisel hesabından paylaştığı bir fotoğrafla verdi. "Aren Ata abi oluyor. Biz yine hamileyiz!" ifadelerini kullanan Kaldırım'ın bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör