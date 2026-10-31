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Atakan Özyurt'un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi
Atakan Özyurt'un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Atakan Özyurt, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Eşi Selen Özyurt ile mutlu evliliklerini bir bebekle daha taçlandıran fenomen isim, kızlarıyla birlikte verdikleri ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 16:13