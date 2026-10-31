Atakan Özyurt’un mutluluğu ikiye katlandı! İkinci kez baba olan fenomenden ilk aile karesi geldi

"KALBİMİZDE BAMBAŞKA BİR YER AÇTIN"

Bir ısırıkla ikinci bebeğinin cinsiyetini öğrenen Özyurt, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına bir not düşerek herkesi duygulandırmıştı: "Sen daha gelmeden kalbimizde bambaşka bir yer açtın. Sen büyürken güzelliğin sadece yüzünde değil, kalbinde olsun. Zarafetin tavrında, terbiyen duruşunda, iyiliğin yolunda olsun. Annenin taşıdığı o güzel huylardan nasibini al… İnsanlara saygıyla yaklaşan, sevgiyi çoğaltan, bulunduğu yere huzur bırakan biri ol. Hayat sana ne gösterirse göstersin, kalbindeki iyiliği kaybetme. Yolun aydınlık, kalbin temiz, ömrün huzurlu olsun kızım. Hayırlısıyla gelmeni bekliyoruz. Sağlıkla gel."