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'Atalarımızın kemikleri sızlıyor...' Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!
"Atalarımızın kemikleri sızlıyor..." Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!
Bursa'nın İznik ilçesinde doğal bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu Burcu Kara, karşılaştığı çevre kirliliğine sessiz kalmadı. İznik Gölü'nün sahilinde bırakılan çöpleri kendi elleriyle toplayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyarsız vatandaşlara sitem etti.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 16:42