"Atalarımızın kemikleri sızlıyor..." Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O İSİM DE ŞİMDİ ÇOK FARKLI...

Burcu Kara'nın zeytinlikler içindeki huzurlu yaşamı, akıllara bir dönemin parlayan diğer yıldızlarını getirdi. Magazin dünyasının değişim rüzgarları sadece Kara'yı değil, ekranların "altın çocuklarını" da bambaşka noktalara savurdu. İşte o isimlerden biri de, bir zamanlar genç kızların sevgilisi olan o efsane oyuncu...