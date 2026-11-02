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"Atalarımızın kemikleri sızlıyor..." Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Bursa'nın İznik ilçesinde doğal bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu Burcu Kara, karşılaştığı çevre kirliliğine sessiz kalmadı. İznik Gölü'nün sahilinde bırakılan çöpleri kendi elleriyle toplayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyarsız vatandaşlara sitem etti.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 02.11.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 16:42
Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Ekrana bir süre ara verip doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu Burcu Kara, yaz sezonunu geçirdiği Bursa'nın İznik ilçesinde üzücü bir manzarayla karşılaştı.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Yaşadığı köy evinin yakınlarında yer alan İznik Gölü'ne giden güzel oyuncu, sahil boyunca ve çevreye atılan çöpleri görünce kayıtsız kalamadı. Kendi imkanlarıyla göl kenarındaki atıkları toplayan Kara, çevre kirliliğine ve insanların umursamazlığına sert sözlerle tepki gösterdi.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

"ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİNE HİÇ Mİ KIYMET VERMİYORSUNUZ?"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemini dile getiren ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Her gün aynı manzara! İnsanların bencilliği,kendinden sonrakini asla düşünmemesi,çocuklarının,torunlarının geleceğine kıymet vermemesi benim için anlaşılamaz bir durum! Doğayı ve hayvanları sevmeyen benim nazarımda insan değildir!"

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Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

"YAZIK DEĞİL Mİ?"

Burcu Kara, paylaşımının devamında vatandaşları vicdana davet etti:

"İznik Gölü böyle.Suyu da çekiliyor her gün. Geri dönülemez konular bunlar . Yazık değil mi? Yakında bakacağımız bir göl,altında otıracağımız bir ağaç kalmıcak. Nasıl duyarsız bir millet olduk biz böyle?!Kolay mı kazanıldı bu topraklar? Atalarımızın kemikleri sızlıyor sizin gibi vicdansızlar yüzünden!.."

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Duyarlı davranışı ve açıklamalarıyla kısa sürede takipçilerinden destek mesajı alan başarılı oyuncunun bu isyanı, magazin gündeminde de ses getirdi.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

KÖY HAYATINA İYİCE ALIŞTI!

Magazin dünyasının örnek isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Kara, son dönemde vaktinin büyük bir kısmını Bursa'nın İznik ilçesinde geçiriyor.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Sosyal medyada paylaştığı köydeki halleriyle ık sık gündeme gelen Kara, son olarak taş fırının başında ekmek pişirdiği anlarla dikkat çekti.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Önceki gün eski usul taş fırında yaptığı ekmekleri pişiren oyuncu, "Hem şehirli,hem köylüyüm.Her yere uyar,hepsini beceririm.Herkesle geçinir,her ortamdan zevk alırım.Yengemin ekmeklerini çıkarmak kısmet oldu bugün de.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Doğduğumdan beri gördüğüm,yaşadığım her şeyi sürdürmeye çalışıyorum.Bu da onlardan biri.Ekmek kokusu insanı çok mutlu eder.Psikolojide de yeri var.Güvende ve huzurlu hissettiriyor gerçekten" dedi.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Ünlü oyuncu samimi anlarıyla sevenlerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Öte yandan Kara şehir hayatının kaosundan uzaklaşarak toprağa dönen Burcu Kara, ailesiyle birlikte zeytin tarımına merak sarmıştı. Atalarından kalan mirasa sahip çıktığını belirten güzel oyuncu, "Zeytinci olduk. Atalarımdan gelen böyle bir gelenek iyi ki var" sözleriyle köklerine olan bağlılığını dile getirmişti.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

KIŞIN İSTANBUL, YAZIN İZNİK!

Geçtiğimiz yıl çocuklarının eğitimi nedeniyle kış aylarını İstanbul'da geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Kara, ilk fırsatta soluğu İznik'te aldıklarını söylemişti:

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

"Yaz ve bahar aylarında daha çok İznik'e gitmeye çalışıyoruz. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Toprağa basmak aşırı rahat hissettiriyor."

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

"KÖY KAHVESİNDE OTURUYORUM"

Sadece tatil için değil, gerçek bir üretici gibi çalıştığını vurgulayan ünlü oyuncu, mütevazı yaşamıyla tam not almıştı.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

İznik'teki günlerini anlatan Kara, "Bazen günübirlik gidiyoruz, eş-dost görüyoruz. Köy kahvesinde oturuyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Zeytinciliğin de her şeyini bilirim ve yaparım" diyerek işin mutfağında olduğunu kanıtlamıştı.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O İSİM DE ŞİMDİ ÇOK FARKLI...

Burcu Kara'nın zeytinlikler içindeki huzurlu yaşamı, akıllara bir dönemin parlayan diğer yıldızlarını getirdi. Magazin dünyasının değişim rüzgarları sadece Kara'yı değil, ekranların "altın çocuklarını" da bambaşka noktalara savurdu. İşte o isimlerden biri de, bir zamanlar genç kızların sevgilisi olan o efsane oyuncu...

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Arda Kural, yayınlandığı dönemde büyük ses getiren projelerden biri olan "Emret Komutanım" dizisinde 'Ferit Tekin' karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adını altın harfle kazıdı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve dünyaca ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio'ya benzerliği ile büyük bir hayran kitlesi edindi.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Hayranları tarafından 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, psikoz teşhisi konulduktan sonra uzun bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yıllarca tedavi gören ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Kural, oyunculuğu bırakma kararını da bu dönemde verdi.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Oyunculuk yapmayı bir türlü sevemediğini söyleyen Kural, zorlu geçen günlerden sonra son dönemde yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Katıldığı bir programda şimdilerde ne yaptığı sorulunca verdiği yanıt ise duyanları şoke etti.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıkladı: 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

"SEKTÖRDE BARINAMADIM"

Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgileniyor.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Peki Arda Kural gibi diğer ünlü oyuncuların hangi mesleklerde kendini gösterdiğini biliyor musunuz?

COŞKUN SABAH

'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllarda dikkat çeken Coşkun Sabah, kariyerine emin adımlarla başlamıştı.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

Ancak müzik kariyeriyle adından söz ettiren Sabah sürpriz bir kararla farklı bir sektöre adım atmıştı.

Atalarımızın kemikleri sızlıyor... Ünlü oyuncu Burcu Kara acı manzarayı paylaşıp isyan etti!

1 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPMIŞTI

2021 yılında yumurta sektörüne giren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz"