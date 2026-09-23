Atilla Saral’ın acı günü! Ablası Derya Saral hayatını kaybetti

Paylaşımında annesine duyduğu derin özlemi ifade eden Seki, "Bugün annemsiz üçüncü yıl. Çok özlüyorum. Güzel bir yerde olduğunu da biliyorum. Seni çok seviyorum, hep kalbimdesin. Bugün annem için bir Fatiha okur, bir dua ederseniz çok ama çok mutlu olurum." sözleriyle sevenlerinden dua ricasında bulundu.