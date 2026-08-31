Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk, son olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Çektirdiği fotoğraflarla kısa sürede ilgi odağı olan ünlü oyuncu, doğal tarzı ve şıklığıyla adından söz ettirmeyi başardı. Paylaşımın altına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, güzel oyuncunun keyifli halleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Öte yandan sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Melisa Aslı Pamuk geçen günlerde evliliğine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Güzel oyuncu, ilişkilerde çok tartışılan 'karşı cinsle arkadaşlık' konusuna kendi bakış açısını getirmişti. 'BENİ RAHATSIZ EDERDİ' Melisa Aslı Pamuk, konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı: 'İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu.' İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler… DUA LİPA-CALLUM TURNER ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR NAZLI BULUM- DORUK KAYA OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN CENK TOSUN - ECE TOSUN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ