Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

"BENİ RAHATSIZ EDERDİ"

Melisa Aslı Pamuk, konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu."