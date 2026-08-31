Trend Galeri Trend Magazin Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Yunanistan gezisinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin Atina pozları, takipçilerini mest etti…

Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 10:03
Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti.

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

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Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk, son olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Çektirdiği fotoğraflarla kısa sürede ilgi odağı olan ünlü oyuncu, doğal tarzı ve şıklığıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Paylaşımın altına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, güzel oyuncunun keyifli halleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Öte yandan sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Melisa Aslı Pamuk geçen günlerde evliliğine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

Güzel oyuncu, ilişkilerde çok tartışılan "karşı cinsle arkadaşlık" konusuna kendi bakış açısını getirmişti.

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

"BENİ RAHATSIZ EDERDİ"

Melisa Aslı Pamuk, konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu."

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Atina’yı güzelliğiyle salladı!  Melisa Aslı Pamuk’un Yunanistan kareleri mest etti…

FEDON KALYONCU VE EŞİ