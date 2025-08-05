atv bu sezon çok yakışıklı! Barış Arduç’tan Mert Yazıcıoğlu’na, Kenan İmirzalıoğlu’ndan Onur Tuna’ya: İşte yıldızlar geçidi...

ORMAN BAŞKA TÜRLÜ YANAR

Askerliğim orman yangını söndürmekle geçti. 1987 yılında İzmir Narlıdere'de vatani görevimi yaparken neredeyse her hafta sonu birliğimizin üzerinde yer alan Çataltepe tutuşurdu. Elimize kazma, kürek, tırmık alıp söndürmeye koşardık.

O tecrübelerimin bana öğrettiği önemli bir gerçek var: Orman yangınında güvenli yer olmaz. Çünkü rüzgarın yönü sürekli değişir. Büyük yangınlar kendi rüzgarını, iklimini, meteorolojisini oluşturur. Isıyla tetiklenen basınç değişimleri yüzünden rüzgar hiç ummadığınız yerden esip sizi çembere alabilir. Haberlerde dehşetle izlediğiniz o alev hortumlarının sebebi de yangının oluşturduğu işte bu sistemdir.

