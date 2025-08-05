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atv bu sezon çok yakışıklı! Barış Arduç'tan Mert Yazıcıoğlu'na, Kenan İmirzalıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: İşte yıldızlar geçidi...
atv bu sezon çok yakışıklı! Barış Arduç'tan Mert Yazıcıoğlu'na, Kenan İmirzalıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: İşte yıldızlar geçidi...
Yeni sezonda ekrana kilitleneceğiniz diziler mi arıyorsunuz? Ya da orman yangınlarına dair bilmediğiniz hayati detayları mı merak ediyorsunuz? Yüksel Aytuğ, bir yandan ekranların jön istilasını ilan ederken, diğer yandan ağaçların nasıl birer öğretmene dönüşebileceğini anlatıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 06:47