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atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler geliyor! O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler geliyor! O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler geliyor...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:24