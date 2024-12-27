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atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler geliyor! O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler geliyor...

Giriş Tarihi: 27.12.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:24
atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler geliyor! O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

"O ÇOK SEVDİĞİN ÇOCUKLARININ HİÇBİRİ SANA BAKMAYACAK!"

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in ilk tanıtımı dikkatleri üzerine topladı.

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler geliyor! O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Kardelenler İlk Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O çok sevdiğin çocuklarının hiçbiri sana bakmayacak!" | Video

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler geliyor! O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sete çıkan, tanıtımıyla izleyicide merak uyandıran dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler geliyor! O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında atv'de!

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