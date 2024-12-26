Kardelenler İlk Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O çok sevdiğin çocuklarının hiçbiri sana bakmayacak!" | Video 26.12.2024 | 12:15 Atv'nin yeni dizisi Kardelenler İlk Bölüm Fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler", parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşıyacak. hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.