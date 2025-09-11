En iyiler yine atv’de... Yeni yayın dönemine ’merhaba’ dedi!

Geçtiğimiz günlerde sete çıkan, başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun paylaştığı, dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak olan "Aynadaki Yabancı" ile farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ" ise ilk kez tanıtım filmiyle izleyici karşısına çıktı.