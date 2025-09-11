En iyiler yine atv’de... Yeni yayın dönemine ’merhaba’ dedi!

Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi. Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirildi. EN İYİLER YİNE ATV'DE! Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Kuruluş Orhan ve Can Borcu yeni bölümleriyle izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım yayınlanan tanıtım filminde bir araya geldi. Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan dört yeni dizi Gözleri KaraDeniz, Aşk ve Gözyaşı, Aynadaki Yabancı ve A.B.İ atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı. Yeni yayın dönemi tanıtımı yayınlandı! ATV en iyilerle, sizlerle... Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil'in, geçmişine dair tüm sırlarını bulduğu hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklendiği hikayesi 'Gözleri Karadeniz', her Salı atv ekranlarında olacak. Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi 'Queen of Tears'ın Türk uyarlaması, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı 'Aşk ve Gözyaşı', 19 Eylül Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günlerde sete çıkan, başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun paylaştığı, dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak olan 'Aynadaki Yabancı' ile farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı 'A.B.İ' ise ilk kez tanıtım filmiyle izleyici karşısına çıktı. ATV'DE GÜNDÜZ KUŞAĞI Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Nursel Ergin'in sunduğu Mutfak Bahane izleyiciyi ekran başına toplayacak. Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek. Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncuların özel röportajlarının yer aldığı Dizi TV ise yine çok konuşulacak. atv, yeni sezonda da izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek!